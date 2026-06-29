多人獲救 黃金72小時已過 委地震增至逾1430死

委內瑞拉接連遭到規模7.2級及7.5級強烈地震侵襲，災情持續擴大，至今死亡人數已超過1,430人、逾3,200人傷、至少有6.8萬人失蹤。中方指，在地震中遇難的中國公民增至8人。來自24個國家的逾2,700名救援人員陸續進入災區展開搜救行動，並在黃金救援期間接連傳出振奮人心的生還消息，多人獲救，當中包括一名受困逾60小時的80歲婦人，其後又有一名被困近72小時的女子獲救。

救援黃金72小時已過，但救援人員仍未放棄。厄瓜多爾基多消防隊與薩爾瓦多搜救隊較早時聯手搜索，最終在普拉亞格蘭德(Playa Grande)救出受困逾60小時的80歲婦人Marlene。

80歲婦人獲救

在重災區拉瓜伊拉州(La Guaira)，西班牙救援隊成功在瓦礫堆中，救出一名被困近72小時的女子；薩爾瓦多的救援隊亦救出一名被困70小時的29歲女子。在拉瓜伊拉州卡蒂亞拉馬爾(Catia La Mar)，薩爾瓦多搜救隊幾經艱苦，突破多道牆體後，順利救出15歲少女Camila Sofía Medina Rivas，以及陪伴在她身旁的愛犬Chanel。較早時有報道指，救援人員在拉瓜伊拉州成功救出一名被困逾30小時、只有18日大的嬰兒，他的母親在約1小時後亦都獲救。