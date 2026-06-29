熱浪襲歐洲 多國高溫破紀錄 法國約1000人死

歐洲遭遇世紀熱浪，由西歐移往中部和東部，甚至氣溫較低的北歐也受影響。最先受熱浪侵襲的法國日前錄得攝氏43度高溫，當局昨估計已有約1,000人死於熱浪。屬中部的德國和捷克氣溫均打破紀錄，超過40度，瑞士阿爾卑斯山冰川去年冬季積雪預料將完全融化，冰川面積縮細。在德國上方的北歐國家丹麥，氣溫達37度，是該國自1874年有紀錄以來最高溫度。

歐洲多國前日異常酷熱，部分地區氣溫達40度以上。丹麥氣溫1小時內兩度破紀錄，第三大城市歐登塞(Odense)周六下午錄得36.6度；1小時後，第二大城市奧胡斯(Aarhus)北部再創紀綠衝上37度，成為丹麥歷來最高溫的一天。至於德國，東部默肯-德雷維茨(Moeckern-Drewitz)周六氣溫打破了前一天才創下的新高溫紀錄，達到41.5度；周五接壤法國的薩爾布呂肯(Saarbruecken)附近錄得41.3度高溫。首都柏林亦升至39度，警方出動兩架水炮車充當噴泉，於市內灑水為民眾降溫。德國有議員稱，這不單是令人不舒服的炎熱夏天氣候，而是會引發健康危機。德國城市多馬根有護老院因室內悶熱環境，導致數十名院友出現醫療問題須疏散。據悉，護老院的室內溫度達35度。

這波熱浪從6月20日開始，科學家指是歐洲至今遭遇最強勁的熱浪，而極端炎熱天氣影響電力生產、破壞基建設施和導致醫療系統不勝負荷。他們相信歐洲近年愈來愈多熱浪與氣候暖化有關，是人為因素造成。法國當局稱，與炎熱天氣有關的死亡個案多屬年長人士，預期死亡人數將上升，有待家訪和私人護老院的匯報。捷克首都布拉格也破40度，錄得40.6度，較2012年的紀錄再高0.2度。瑞士則破了6月氣溫紀錄，巴塞爾錄得38.8度。法國和英國日前亦破了6月紀錄。受熱浪影響，瑞士冰川去年冬季累積的冰雪預料周一將完全融化，較正常情況提前3個月，是有紀錄以來第二早，僅次於2022年。這表示現在至10月，瑞士阿爾卑斯山的冰川將縮細。法國巴黎周六因風暴帶來降雨，舒緩了酷熱天氣，但東部地區仍有城鎮氣溫超過40度。德國、波蘭和意大利料在周日仍接近或達40度。

英國破1976年紀錄成最熱6月 英國上周氣溫破了6月紀錄，上周五為該國最熱的6月天，英格蘭東部錄得37.3度，較1976年的紀錄高1度。警方前日在一個湖泊和一條河流分別發現一名22歲男子和一名15歲少年遺體，令英國上周與熱浪有關的死亡人數增至4人。當地華人表示，英國住宅普遍沒有安裝冷氣機，今年異常炎熱的天氣已嚴重影響日常生活。不少人晚上因室內悶熱無法入睡，有留學生半夜跑到戶外乘涼，也有人將電風扇對著打開的冰箱吹，希望藉此降低室內溫度。英國超市也出現搶購潮，不僅冰塊被搶購一空，連冷藏三明治、沙律等即食食品也迅速售罄，因天氣過熱，民眾不願開火烹調。

中國移動式冷氣機成搶手貨 歐洲夏天以往並不算太炎熱，所以很多住宅沒有安裝冷氣機，受影響地區出現移動式冷氣機和風扇的搶購情況。中國品牌冷氣機、手提風扇及製冰機等消暑產品需求激增，不少商品迅速售罄；在新機供不應求情況下，二手機被炒高，甚至出現二手價格高於新產品的現象。有消費者表示，花了兩天時間，跨越約200公里、跑遍歐盟多個地區，才終於買到最後一部冷氣機，售價還比原本高出100歐元(約900港元)。不少歐洲網民在社交平台大讚中國製冷氣機價格合理、製冷效果佳，甚至呼籲歐洲應增加入口。中國製的手提風扇、製冰機等消暑用品也在網購平台掀起搶購熱潮，訂單量大幅增長。報道指，亞洲冷氣機製造商受惠於今次熱浪，包括中國美的、南韓三星和日本三菱電機等品牌，近期歐洲市場訂單皆大幅增加。