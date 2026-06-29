委內瑞拉地震｜死亡人數達1450人　父子受困4日奇蹟獲救(有片)

委內瑞拉24日接連遭受兩次七級以上強地震侵襲，遇難人數逼近1,450人，超過3,150人受傷，仍有約5萬人下落不明。雖然救援的黃金72小時已經過去，但周日(28日)災區仍然傳出倖存者獲救，給這場嚴峻的搜尋行動帶來一絲慰藉。

美聯社報道，委內瑞拉官方表示，至今已有超過770幢建築物部分或完全倒塌，較兩日前公布的數字增加一倍，而周日早上仍錄得4.2級及4.5級餘震，增加搜救難度及建築物進一步倒塌風險。隨著黃金救援時間過去，找到生還者的機會愈來愈低，但美國及法國救援隊28日上午成功從瓦礫中救出一名男子及其兒子，二人其後由救護車送院治理，現場民眾報以掌聲。在重災區拉瓜伊拉，一名被困86小時的60歲女子成功獲救。她被堆在廢墟之中，來自薩爾瓦多的救援隊，花11小時才成功把她救出，再用直升機送到首都加拉加斯治療。