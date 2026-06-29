警方出動水炮車非因暴動　為居民降溫應對歐洲熱浪(有片)

綜合報道，德國上周六(27日)錄得攝氏41.7度高溫，柏林當日的氣象站錄得攝氏39.2度，成為當地新的高溫紀錄。柏林警方下午派出2輛水炮車，在市區多處巡迴灑水降溫，第一站是知名地標布蘭登堡門。警方將水炮車調整成「噴霧」模式，藉由細密水霧為市中心民眾降溫，現場民眾和遊客紛紛站進水霧中納涼，警方表示，2輛水炮車已經各用掉9,000公升的水，之後補水再繼續前往波茨坦廣場、共和國廣場、紅色市政廳等地。

歐洲熱浪周日東移 中歐東歐仍酷熱

歐洲熱浪在當地星期日(28日)東移，別在法國及比利時略為紓緩情況，但中歐及東歐一帶依然酷熱，預計最少1億9千1百萬歐洲人在28日面對超過攝氏35度的高溫天氣。在捷克，氣象局指首都布拉格以北的多克薩尼錄得41.9度，再次刷新捷克的高溫紀錄，亦是官方氣象站網絡首次錄得達41度的氣溫。波蘭西部城鎮斯武比采錄得40.5度，刷新波蘭最高氣溫紀錄。