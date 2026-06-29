兒子6歲離世想看他長大樣子　母求助網民借AI圓夢(有片)

日本一名女子近日在社交平台發出一個令人心酸的請求，她希望網民能借助人工智能(AI)技術，讓她看看6歲時便離世的長子長大後的樣子。貼文曝光後，感動大批網民，大家紛紛利用AI替她圓夢，讓她看到兒子從求學、工作、結婚到生子不同人生階段的畫面。
綜合報道，社交平台Threads帳號「aimei1703」上周三(24日)發文：「致工匠們，我有一個請求。我的長子6歲時去世，如果還活著的話，今年已經39歲了。我想見到已經長大的長子，可以通過視頻讓我看看他長大後的模樣嗎？如果可以的話，因為他的雙手有殘疾，可以讓我看看他能夠伸直雙手的樣子嗎？非常感謝。」她還附上長子生前一張照片。這則貼文至今已累積逾4.2萬次瀏覽，吸引大批網民響應，紛紛在評論區分享利用AI生成的成品。
網民：關鍵還是在於人們如何使用AI
這個請求很快獲得有心的網民回應，對方依照人生不同階段，為男孩制作從小學、初中、高中、大學、踏入社會工作，還有結婚、生子成為父親的一家三口溫馨幸福模樣。看到一張張充滿心意的作品，這名母親深受感動：「很像呢，給人一種平和安穩的感覺。想必他一定會長成這樣的大人。謝謝你們。」她還說，現在的科技真的很了不起，她從未想過，還能以這樣的方式與長子重逢，讓她充滿感激。
有網民認為，雖然近年來AI假影片屢屢引發爭議，但能夠幫助一位母親彌補無法實現的遺憾，正是科技最溫暖、最有意義的一種應用：「歸根究柢，關鍵還是在於人們如何使用AI」、「這才是AI正確的使用方式」。