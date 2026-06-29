兒子6歲離世想看他長大樣子　母求助網民借AI圓夢(有片)

日本一名女子近日在社交平台發出一個令人心酸的請求，她希望網民能借助人工智能(AI)技術，讓她看看6歲時便離世的長子長大後的樣子。貼文曝光後，感動大批網民，大家紛紛利用AI替她圓夢，讓她看到兒子從求學、工作、結婚到生子不同人生階段的畫面。

綜合報道，社交平台Threads帳號「aimei1703」上周三(24日)發文：「致工匠們，我有一個請求。我的長子6歲時去世，如果還活著的話，今年已經39歲了。我想見到已經長大的長子，可以通過視頻讓我看看他長大後的模樣嗎？如果可以的話，因為他的雙手有殘疾，可以讓我看看他能夠伸直雙手的樣子嗎？非常感謝。」她還附上長子生前一張照片。這則貼文至今已累積逾4.2萬次瀏覽，吸引大批網民響應，紛紛在評論區分享利用AI生成的成品。