日本京都列車2節車卡出軌 車上33人沒受傷 步行回車站

近畿日本鐵道列車周一(29日)清晨在近鐵京都線的京都站出軌，車上33人無人受傷。(互聯網)

近畿日本鐵道一班列車周一(29日)清晨在近鐵京都線的京都站出軌，所幸車上33人無人受傷。乘客在站務員的引導下徒步走回車站。受到事件影響，近鐵京都線部分路段列車停駛。

日本放送協會(NHK)、每日放送(MBS)等報道，近鐵京都線的營運商近畿日本鐵道公司表示，有4節車廂、原定駛往橿原神宮前站的普通列車清晨5時13分左右，從近鐵京都線的京都站出發後不久即出軌，並說正調查事故原因，要恢復全線行駛可能需一些時間。