日本京都列車2節車卡出軌 車上33人沒受傷 步行回車站

近畿日本鐵道一班列車周一(29日)清晨在近鐵京都線的京都站出軌，所幸車上33人無人受傷。乘客在站務員的引導下徒步走回車站。受到事件影響，近鐵京都線部分路段列車停駛。
日本放送協會(NHK)、每日放送(MBS)等報道，近鐵京都線的營運商近畿日本鐵道公司表示，有4節車廂、原定駛往橿原神宮前站的普通列車清晨5時13分左右，從近鐵京都線的京都站出發後不久即出軌，並說正調查事故原因，要恢復全線行駛可能需一些時間。
列車出軌｜駕駛員發現異狀
JR公司、京阪電鐵公司、京都市交通局已安排替代交通工具疏導旅客。
共同社報道，近畿日本鐵道公司向國土交通省通報，這班列車開出通過轉轍器後，駕駛員發現異狀後停車，之後確認第2節和第3節車廂部分出軌。現場畫面可見，列車停在高架軌道上，車廂之間的連結部位出現橫向錯位。
列車出軌｜乘客：苦惱該怎樣去目的地
近鐵京都線京都站至上鳥羽口站路段雙向列車已暫停服務，其他路段也有部分列車停駛或延誤。一名到京都站出行的女子對NHK表示：「我是透過社交媒體和車站顯示器才知道因列車出軌導致服務暫停，雖然慶幸無人受傷，但我現在很苦惱，不知道該怎麼去目的地。」
日本運輸安全委員會派出2名鐵路事故調查官了解情況。