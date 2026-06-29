委內瑞拉地震｜搜救犬連救13人爆紅　曾遭虐待棄養逆襲變英雄(有片)

委內瑞拉24日接連遭受兩次七級以上強地震侵襲，遇難人數逼近1,450人，超過3,150人受傷，仍有約5萬人下落不明。期間，一隻曾遭虐待棄養的搜救犬，在廢墟中成功救出13名倖存者，成了當地英雄，也成災民心中希望象徵。
綜合報道，「海嘯」(Tsunami) 是一隻9歲邊界牧羊犬，擁有一雙黑藍兩色虹膜的眼睛，牠接受過專門訓練，能從倒塌建築物中，搜尋被困的生還者。自委國地震發生後，「海嘯」隨即投入搜救，網上影片顯示，在首都加拉加斯一處倒塌大樓中，「海嘯」發揮關鍵作用，搜救人員根據「海嘯」的定位，判斷廢墟下可能有受困民眾，經過數小時的挖掘搜尋，最終成功救出一名年60歲的男子，據稱至今協助救出至少13名受困民眾，為陷入絕望的災民帶來希望與慰藉。
受虐被棄無礙展現邊境牧羊犬優異本能
事實上，「海嘯」幼時曾遭受虐待並被棄養，後來由動物保護組織APROA救援收養，由於「海嘯」展現出邊界牧羊犬優異的學習能力與專注力，因此被轉介到委內瑞拉搜救隊的專業訓練，並由訓犬師Jorge Beens訓練，現在是災害救援隊(K-SAR ECID)的一員。在這次地震之前，「海嘯」還曾參與2023年土耳其地震和委內瑞拉山崩事故搜救任務，擁有豐富救援經驗。
🇻🇪🐾 De la calle a convertirse en el guardián de los escombros: Conocé la historia de Tsunami— América Paraguay (@AmericaTVPy) June 27, 2026
🚨 Este valiente Border Collie conoció el abandono y el maltrato, pero hoy es un verdadero héroe internacional. Bajo la guía de su entrenador Jorge Beens, el canino trabaja sin descanso… pic.twitter.com/wSj5lFShfo
Gracias TSUNAMI, gracias JORGE.— Ivonne 🇻🇪 🇲🇽 (@ivonne6800) June 28, 2026
Gracias, por tanto 🙏🏼 pic.twitter.com/NNalweeya8