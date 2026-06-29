美國肯塔基暴雨引發洪水至少4死　全州進入緊急狀態呼籲市民避免外出

美國肯塔基州連日暴雨，引發洪水大規模暴發，截至目前已造成至少4人死亡，數十人被困等待救援。由於未來仍有強降雨來襲，州長貝希爾（Andy Beshear）已宣布全州進入緊急狀態，並呼籲市民避免外出，防範災情進一步惡化。 多條道路橋樑遭洪水沖毀 根據美國國家氣象局（NWS）資料，肯塔基州部分地區24小時內降雨量超過10英吋（約254毫米），多條道路、橋樑遭洪水沖毀，住宅水浸情況嚴重。氣象單位將肯塔基州及鄰近田納西州部分地區的洪水風險提升至四級中的第三級「中度風險」，預警局部地區每小時降雨量恐達2至3英吋，單日累積雨量最高可達5英吋。

州長貝希爾表示，罹難者包括麥迪遜郡（Madison County）3人及傑克森郡（Jackson County）1人，部分死者因住宅遭洪水淹沒或駕車途中遭洪流沖走而喪命。搜救人員仍持續在災區搜尋被困居民，不排除死亡人數進一步增加。

全州已有9個郡宣布地方緊急狀態，多地累積降雨量創下歷史或接近歷史新高。州政府指出，已有數十起涉水救援行動展開，部分道路及橋梁完全中斷，至少12條州級公路因水浸或損毀而封閉。 啟動防止抬高物價機制 為協助災民，州政府已啟動防止抬高物價機制，禁止店鋪趁災情增加生活必需品價格，同時發布緊急命令，允許受災地區藥局替因洪水遺失或毀損處方藥的補發藥物。 氣象單位表示，隨著鋒面逐漸南移，部分地區降雨可望於稍晚趨緩，但由於土壤已高度飽和，即使降雨減弱，仍可能持續發生積水及土石鬆動，當局呼籲居民密切留意最新天氣警報，切勿駕車穿越水浸路段，以免發生危險。