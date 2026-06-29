「墨西哥蝙蝠俠」捉偷車賊綁燈柱　警察指涉嫌非法禁錮

墨西哥近日出現一名被稱為「墨西哥蝙蝠俠」的神秘人，因接連追捕涉嫌偷竊電單車的賊人，並將賊人用膠帶綁在燈柱上示眾，引發網上關注。不過，當地警方並未將他視為打擊犯罪的英雄，而是以涉嫌非法禁錮、傷人罪等方向展開調查，正全力追查其身分。
事件發生在墨西哥哈利斯科州（Jalisco）的拉戈斯德莫雷諾（Lagos de Moreno）。自6月13日起，當地最少5名男子被發現遭大量膠帶綑綁在燈柱上並封住嘴巴。偷車賊的額頭或臉上被寫上西班牙文「Ratero」（小偷），並畫上鬍鬚和貓鬚塗鴉；涉嫌遭竊的電單車則被放置在一旁，疑似作為「犯罪證物」。
夜晚出動「懲奸除惡」
根據當地媒體報道，身分不明的「墨西哥蝙蝠俠」專門鎖定涉嫌偷竊電單車的人，並在晚上將人制伏後綁在街頭，等待警方前來處理。由於手法宛如漫畫英雄懲奸除惡，墨西哥媒體和網友紛紛稱他為「拉戈斯德莫雷諾的蝙蝠俠」（Batman of Lagos de Moreno）。
不過，哈利斯科州公共安全廳長Juan Pablo Hernández表示，警方目前將遭綑綁的男子視為案件受害者，而非疑犯，因他們都遭受不同程度的毆打及受傷。警方已接獲5宗相關案件，目前尚未逮捕任何人，但已鎖定兩輛可能涉案的車輛。警方持續追查「墨西哥蝙蝠俠」。至於這些男子是否涉及偷電單車，也仍在調查中。
事件曝光後，在墨西哥網路掀起熱烈討論。有人認為，當地電單車偷竊案常見，「墨西哥蝙蝠俠」只是替警方做了該做的事；但也有人認為，無論疑犯是否犯罪，都不應以私刑取代司法，否則將造成法治遭到破壞。
Mexico has a real-life ‘Batman of Lagos de Moreno’ hunting down thieves at night pic.twitter.com/q8XgDgLReR— Interesting things (@awkwardgoogle) June 29, 2026
網民反應兩極
外媒指出，哈利斯科州長期飽受犯罪集團活動困擾，治安問題嚴重，也使部分民眾對執法效率失去信心。然而，墨西哥法律禁止民眾私自執法，警方強調，任何人若涉及非法禁錮、傷害他人，都必須依法接受調查，不會因其打擊犯罪的動機而獲得豁免。
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