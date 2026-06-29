「墨西哥蝙蝠俠」捉偷車賊綁燈柱　警察指涉嫌非法禁錮

墨西哥近日出現一名被稱為「墨西哥蝙蝠俠」的神秘人，因接連追捕涉嫌偷竊電單車的賊人，並將賊人用膠帶綁在燈柱上示眾，引發網上關注。不過，當地警方並未將他視為打擊犯罪的英雄，而是以涉嫌非法禁錮、傷人罪等方向展開調查，正全力追查其身分。

事件發生在墨西哥哈利斯科州（Jalisco）的拉戈斯德莫雷諾（Lagos de Moreno）。自6月13日起，當地最少5名男子被發現遭大量膠帶綑綁在燈柱上並封住嘴巴。偷車賊的額頭或臉上被寫上西班牙文「Ratero」（小偷），並畫上鬍鬚和貓鬚塗鴉；涉嫌遭竊的電單車則被放置在一旁，疑似作為「犯罪證物」。