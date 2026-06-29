南韓食狗肉禁令明年2月生效 數十萬食用犬「突然消失」恐遭宰殺

南韓2024年1月立法禁止飼養、屠宰和售賣食用犬，最高刑罰為監禁3年。政府數據顯示，2024年全國飼養約40萬至45萬隻食用犬，農業部估計，目前養殖場僅剩約2萬隻。截至5月，1,265間食用犬養殖場申請結業，約佔總數82%。

南韓禁食狗肉法例明年2月將生效，隨著禁令逼近，狗肉食品生產業規模迅速縮水，但據報數以十萬計原為食用目的飼養的犬隻現在去向不明，前食用犬飼養業者及動物保護組織均推測，大部分犬隻可能已被宰殺。

為協助業者轉型，政府提供每隻最高60萬韓圜(約3,050港元)補助，鼓勵業者減少飼養食用犬，但當局並未追蹤這些犬隻的去向。國會議員取得的政府資料顯示，截至2月，僅623隻食用犬被領養，不到500隻被送往收容所。動保組織及前養殖場業者均認為，多數犬隻很可能已被宰殺。動保團體CARE代表Kim Young-hwan直言，這「令人憤怒」，但現實是國內的動保組織缺乏資源，難以拯救更多犬隻。

食狗肉｜食用犬沒受人道對待

前食用犬養殖場業者Ju Yeong-bong估計，那些去向不明的犬隻「恐怕已被吃掉」。他批評，禁食狗肉的政策是出於政治因素強推，與業者缺乏有意義的對話，也沒足夠措施保障業者生計。許多業者嘗試轉行，改養其他牲畜，但冗長的政府審核程序令轉型變得十分困難。

動保團體PNR負責人兼律師Park Joo-yeon表示，立法不僅能終止食用狗肉行為，也填補食用犬飼養規定的「長期漏洞」。

有別於牛豬等，南韓法例未有將狗隻列為牲畜，這意味著狗肉產業數十年來一直沒有受到要求人道飼養及屠宰等法規的約束。