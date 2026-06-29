日本地震頻生 福岡推斷可發生8.1級地震釀3300死

日本岩手縣外海於上周四(25日)和周日(28日)分別發生6.1級及6.9級地震，富士五湖地區上周五(26日)亦發生5.6級地震。日本富士新聞網周一稱，福岡縣過去也曾發生過多次大地震，包括2005年3月20日發生「福岡縣西部近海地震」。根據去年20周年報道，該次7級地震造成1死、1,087人受傷、近9,000棟房屋損毀。富士新聞網報道指，福岡縣近日公布最新地震災害預測報告，模擬若「警固斷層」與「小呂島近海斷層」同時移位，恐引發8.1級大地震，死亡人數可達3,300人。

福岡8.1級地震預測｜福岡市、太宰府市等受影響 從網上片段可見，2005年地震發生時福岡市中心天神區出現猛力搖晃，有大廈玻璃窗震毀，碎片跌落街上。當年地震的震央位於「警固斷層帶」西北段，而福岡縣最新的預測，首度模擬20年前未曾活動的「警固斷層帶」東南段(陸地側)與小呂島近海斷層帶同時移位引發地震時，可能造成的災害規模。福岡縣內廣大地區可能出現最大震度7的劇烈搖晃，受影響的包括福岡市、久留米市、筑紫野市和太宰府市。

在最嚴重情況下，恐有4.5萬棟建築物全毀或全燒毀；並推測約2,400人直接死於地震，若加上災害相關死亡案例(如避難期間健康惡化等間接死亡)，總死亡人數恐達3,300人。預計還將發生海嘯，但其高度和淹沒範圍目前仍在調查中。根據這些預測，福岡縣計劃與各市町村合作，考慮儲備物資的數量並準備避難中心。