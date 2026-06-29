港人遊日搭錯車獲安排暫待乘務室　握手掣狂擺拍被「炎上」

有港人一家三口到日本旅遊乘錯車，獲好心車長安排暫待乘務室，以等待在中途站停車。不過，該對夫婦卻不停在乘務室「擺拍」，遭大批網民抨擊。

涉事的港人夫婦將影片上載至社交平台Threads，指是由大阪出發，原本想往奈良，卻乘錯列車。兩人寫上：「車長真係好好，我哋上錯車，真係幫我哋拉定佢，車長立即安排停站，俾我哋中途站落車，如果唔係就去咗名古屋啦」。兩人又在帖文中寫上：「感恩日本服務態度，真係比個like。如果搭高鐵分分鐘去咗武漢 #服務態度真係好緊要」。