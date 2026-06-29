芬蘭政府2031年前全面引入AI 70萬員工料受影響

AI人工智能的應用是大勢所趨……芬蘭政府近日宣布，公營部門將在2031年前轉型為以AI人工智能做基礎的運作模式，目標將整體生產力提升20%，現有約70萬員工將受影響。 AI人工智能｜芬蘭政府計劃建立全國性AI平台 主導這項轉型計劃的財政部秘書長Juha Majanen受訪時坦承，AI發展速度之快，一度令他身陷夢魘，但芬蘭政府已沒有其他選擇。 芬蘭經濟政策部長委員會通過，決定加速推動公營部門的AI轉型，政府計劃建立全國性的AI平台，確保公營部門能隨時取得市場上最新的AI模型，並將數據儲存在芬蘭本地的雲端環境，藉此強化數碼主權。

AI人工智能｜為甚麼芬蘭政府需要AI轉型？ 財政部將成立跨部門的戰略領導小組和AI轉型辦公室，納入各部門、地方政府和福利區的最高層代表，並由地方和區域事務部長Anna-Kaisa Ikonen負責。 芬蘭媒體形容，Majanen被公認是芬蘭最具影響力的公務員，自2020年起掌管財政部。他直言不諱：「AI正在取代人類。」芬蘭公營部門隨著人口老化，未來幾年的勞動需求料持續增加。引入AI後，政府可藉由員工退休等自然流失來精簡人手，不填補空缺。 Majanen坦承，這意味有人會因此失業。他指，芬蘭經濟已停滯多年，若不借助AI來提升運作效能，公營部門的服務遲早縮水，這是芬蘭「別無選擇」的根本原因。此外，預期AI將改變民眾與政府的互動方式，讓不擅長數碼操作的長者也能直接以語音表達需求，由AI代為辦理各項事務，不必再費力摸索複雜的操作流程。

AI人工智能｜AI大規模取代人類勞工的時代不再是假設 去年冬天，Majanen看到Anthropic的AI模型已能寫出與人類幾乎無異的程式碼，那一刻他意識到，AI大規模取代人類勞工的時代已不再是假設，感受是好像進入夢魘，「已到一個讓你再也看不清前方的臨界點」。他也提到，芬蘭外長Elina Valtonen今年3月曾說：「AI正在接管一切，身為人類，我們將不得不與它對抗。」 AI人工智能｜使用AI的目標應該是甚麼？ 社會民主黨國會議員Timo Harakka批評，目前的輿論將AI帶來的生產力效益，聚焦在省錢這方面，「這樣的觀點太過狹隘，也很容易造成誤解」。他強調，AI的目標應是提供更好服務，如果只是一味告訴員工「AI會搶走你的工作」，只會引發內部的強烈抵制。更好的做法是建立誘因，鼓勵員工善用AI將重複性的例行工作自動化。

AI人工智能｜第一次對專業人士的需求不增反減 國際貨幣基金組織(IMF)估計，多達五分一芬蘭就業人口正面臨因AI而失業的風險。Majanen指出，芬蘭的稅收基礎主要依賴薪俸稅，一旦失業率急升，維繫福利國家的財政基礎將難以為繼。他認為，日後AI帶來的生產力提升，理應在企業稅的增長上如實反映出來，因為到底是一個「公平性的問題」。 他說，對於未來的就業市場，他未有明確答案，「這是工業化歷史上的第一次，對專業人士的需求不增反減，同時沒有明顯的新工作出現」，但他「仍抱持希望，相信新的工作機會終究會到來」。