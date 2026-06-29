熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jun-29 19:15
更新：2026-Jun-29 19:15

歐洲熱浪續殺人！塞浦路斯兩童陳屍車內疑熱死 父親及繼母被捕

分享：
兩名男童被發現時身處一輛汽車中。(互聯網)

兩名男童被發現時身處一輛汽車中。(互聯網)

adblk4

歐洲熱浪持續之際，塞浦路斯兩名分別為8歲及10歲的男童，被發現陳屍於一輛上鎖汽車內，疑因高溫導致窒息死亡。據報兩童為保加利亞裔，兩童的父親及繼母已因涉嫌疏忽被捕。

兩名男童皮膚有曬傷痕跡

兩名男童被發現時身處一輛汽車中，車門上鎖，而該車當時停泊在德克利亞(Dhekelia)附近住宅區的一處空地。警方及救護人員接報到場後證實兩童已死亡。據《Cyprus Mail》報道，調查人員相信兩名男童被要求在車內睡覺，其後疑因高溫環境導致窒息死亡，但實際死因仍須待驗屍結果確認。另有報道指，兩名男童皮膚有曬傷痕跡。

adblk5

歐洲多國正遭遇持續數周的極端熱浪侵襲，並錄得多宗兒童及長者死亡個案。截至上周五，法國有4名兒童在酷熱天氣期間死亡，其中一名18個月大嬰兒被發現留在車內，家長涉嫌在上班途中忘記將其帶離車輛。

歐洲各地情況︰

2026 06 29T091409Z 1302414293 RC2J3MA6QK0J RTRMADP 3 EUROPE WEATHER VATICAN HEATWAVE 2026 06 28T145024Z 1980788174 RC213MAI6VLU RTRMADP 3 EUROPE WEATHER POLAND 2026 06 28T154353Z 1477005395 RC233MAEXFQ1 RTRMADP 3 EUROPE WEATHER GERMANY 2026 06 28T154352Z 352428265 RC233MAIURER RTRMADP 3 EUROPE WEATHER GERMANY 2026 06 29T110348Z 1428318417 RC2L3MAUMADE RTRMADP 3 EUROPE WEATHER SERBIA 2026 06 29T110400Z 385223577 RC2L3MA8CC5V RTRMADP 3 EUROPE WEATHER SERBIA

此外，一名3歲男童於巴黎郊區一輛汽車內死亡。當地氣溫於上周三超過攝氏40度。據報男童表示疲倦後父母叫他睡覺，但45分鐘後，父母在寓所外的汽車上發現他失去反應。

在法國南部卡彭特拉斯(Carpentras)，一對分別4及2歲的兄弟則於上周一下午被33歲母親發現倒臥在停泊於祖母寓所外的汽車上。當時氣溫高達攝氏40度，兩人出現心臟停頓，雖然緊急救援人員到場搶救，但最終未能挽回性命。

世界衛生組織則表示，自6月21日起，歐洲各地因這場創紀錄熱浪而出現超過1,300宗「超額死亡」個案(excess deaths、意指特定時間地點的死亡人數，跟正常情況下的預期死亡人數差距)，顯示極端天氣正嚴重衝擊公眾健康。

adblk6
消暑必食四款解暑食物 消暑必食四款解暑食物 消暑必食四款解暑食物 消暑必食四款解暑食物 消暑必食四款解暑食物 行山時熱衰竭或中暑點幫手？｜（漁護署） 行山時熱衰竭或中暑點幫手？｜出發前留意天氣（漁護署） 行山時熱衰竭或中暑點幫手？｜熱衰竭意識清醒、中暑神志不清（漁護署） 行山時熱衰竭或中暑點幫手？｜熱衰竭急救方法（漁護署） 行山時熱衰竭或中暑點幫手？｜配合救援工作（漁護署） 中暑熱衰竭分別｜原因/症狀/處理/預防方法（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜熱衰竭/中暑原因（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜熱衰竭症狀（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜中暑症狀（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜中暑處理（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜中暑處理（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜如何預防中暑？（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜如何預防中暑？（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務