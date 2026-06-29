歐洲熱浪續殺人！塞浦路斯兩童陳屍車內疑熱死 父親及繼母被捕

歐洲熱浪持續之際，塞浦路斯兩名分別為8歲及10歲的男童，被發現陳屍於一輛上鎖汽車內，疑因高溫導致窒息死亡。據報兩童為保加利亞裔，兩童的父親及繼母已因涉嫌疏忽被捕。

兩名男童皮膚有曬傷痕跡

兩名男童被發現時身處一輛汽車中，車門上鎖，而該車當時停泊在德克利亞(Dhekelia)附近住宅區的一處空地。警方及救護人員接報到場後證實兩童已死亡。據《Cyprus Mail》報道，調查人員相信兩名男童被要求在車內睡覺，其後疑因高溫環境導致窒息死亡，但實際死因仍須待驗屍結果確認。另有報道指，兩名男童皮膚有曬傷痕跡。