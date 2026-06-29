歐洲熱浪續殺人！塞浦路斯兩童陳屍車內疑熱死 父親及繼母被捕

歐洲熱浪持續之際，塞浦路斯兩名分別為8歲及10歲的男童，被發現陳屍於一輛上鎖汽車內，疑因高溫導致窒息死亡。據報兩童為保加利亞裔，兩童的父親及繼母已因涉嫌疏忽被捕。
兩名男童皮膚有曬傷痕跡
兩名男童被發現時身處一輛汽車中，車門上鎖，而該車當時停泊在德克利亞(Dhekelia)附近住宅區的一處空地。警方及救護人員接報到場後證實兩童已死亡。據《Cyprus Mail》報道，調查人員相信兩名男童被要求在車內睡覺，其後疑因高溫環境導致窒息死亡，但實際死因仍須待驗屍結果確認。另有報道指，兩名男童皮膚有曬傷痕跡。
歐洲多國正遭遇持續數周的極端熱浪侵襲，並錄得多宗兒童及長者死亡個案。截至上周五，法國有4名兒童在酷熱天氣期間死亡，其中一名18個月大嬰兒被發現留在車內，家長涉嫌在上班途中忘記將其帶離車輛。
歐洲各地情況︰
此外，一名3歲男童於巴黎郊區一輛汽車內死亡。當地氣溫於上周三超過攝氏40度。據報男童表示疲倦後父母叫他睡覺，但45分鐘後，父母在寓所外的汽車上發現他失去反應。
在法國南部卡彭特拉斯(Carpentras)，一對分別4及2歲的兄弟則於上周一下午被33歲母親發現倒臥在停泊於祖母寓所外的汽車上。當時氣溫高達攝氏40度，兩人出現心臟停頓，雖然緊急救援人員到場搶救，但最終未能挽回性命。
世界衛生組織則表示，自6月21日起，歐洲各地因這場創紀錄熱浪而出現超過1,300宗「超額死亡」個案(excess deaths、意指特定時間地點的死亡人數，跟正常情況下的預期死亡人數差距)，顯示極端天氣正嚴重衝擊公眾健康。