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國際
出版：2026-Jun-29 23:22
更新：2026-Jun-29 23:22

以為有人遇溺 情侶奮力救人 驚見巨鱷噬殺28歲男

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當地傳媒拍攝疑似涉事鱷魚。(互聯網)

當地傳媒拍攝疑似涉事鱷魚。(互聯網)

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墨西哥知名度假勝地巴亞爾塔港(Puerto Vallarta)近日發生一宗恐怖事故，一對來自美國加州的情侶在度假期間，聽見海灘傳來求救聲，以為有人遇溺，立即衝往現場救人——沒料看到的是一名男子遭巨鱷拖入海中殺害。

來自加州橙縣的Jamie Yetter、未婚夫Chris Bury，以及Yetter的女兒，當時正在墨西哥萬豪巴亞爾塔度假酒店(Marriott Puerto Vallarta Resort and Spa)度假。事發於上周五傍晚約6時30分，當他們前往泳池途中，突然聽見有人在海邊大聲呼救。

海灘找不到救援設備

兩人起初以為有人遇溺，立即趕到海邊，卻驚見一名男子正被一條巨型鱷魚拖往海中。Bury先嘗試向男子拋出救生圈，但男子因受到驚及身陷危險，未能成功抓住；其後有熱心人將一艘獨木舟帶到海灘，Bury立即跳上船前往救援，但卻發現獨木舟上沒有船槳，海灘上也找不到其他救援設備。

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救人無果的Jamie Yetter及未婚夫Chris Bury。(互聯網) 涉事海灘。(互聯網) 當地傳媒拍攝疑似涉事鱷魚。(互聯網) 事發在巴亞爾塔港。(互聯網) 救人無果的Jamie Yetter及未婚夫Chris Bury。(互聯網)

死者為28歲墨西哥男子Irving，當時正與朋友在當地旅遊。Bury事後表示：「沒有船槳，海灘上真的幾乎沒有任何東西可以協助救人。我們只能慌忙想盡辦法做我們能做的事。我就在划艇上時，他被拖進了水底。」Yetter表示，鱷魚緊咬住Irving大腿不放，「牠的頭部和我的上半身一樣長，尾巴比我的雙腿還粗。牠不斷翻轉他，並把他拖入水中。」Irving仍在他們眼前遭鱷魚殺害。其遺體於約12小時後被尋獲。

有當地傳媒拍到涉事巨型鱷魚曾出現在海灘附近，據報有關當局其後已捕獲牠。Yetter質疑度假村對海灘風險的警示不足，指酒店職員從未告知遊客海域有危險。

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