以為有人遇溺 情侶奮力救人 驚見巨鱷噬殺28歲男

墨西哥知名度假勝地巴亞爾塔港(Puerto Vallarta)近日發生一宗恐怖事故，一對來自美國加州的情侶在度假期間，聽見海灘傳來求救聲，以為有人遇溺，立即衝往現場救人——沒料看到的是一名男子遭巨鱷拖入海中殺害。

來自加州橙縣的Jamie Yetter、未婚夫Chris Bury，以及Yetter的女兒，當時正在墨西哥萬豪巴亞爾塔度假酒店(Marriott Puerto Vallarta Resort and Spa)度假。事發於上周五傍晚約6時30分，當他們前往泳池途中，突然聽見有人在海邊大聲呼救。

海灘找不到救援設備

兩人起初以為有人遇溺，立即趕到海邊，卻驚見一名男子正被一條巨型鱷魚拖往海中。Bury先嘗試向男子拋出救生圈，但男子因受到驚及身陷危險，未能成功抓住；其後有熱心人將一艘獨木舟帶到海灘，Bury立即跳上船前往救援，但卻發現獨木舟上沒有船槳，海灘上也找不到其他救援設備。