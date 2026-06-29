歐洲熱浪｜歐洲下周迎另一波熱浪 東南歐巴爾幹半島淪陷 法國殯儀館爆滿

法國熱浪剛過氣溫稍降，民眾鬆一口氣之際，意大利氣象專家稱，下周日和周一(7月5日、6日)氣溫將再度上升；首波熱浪侵襲地區包括法國、西班牙、德國、意大利和瑞士將再受影響，英國某程度上也被波及。首波熱浪周日持續影響中歐德國、捷克和波蘭，3地均連日錄得攝氏40度以上高溫，並蔓延至東南歐巴爾幹半島，克羅地亞周一向部分地區發出紅色高溫警告，包括首都薩格勒布，酷熱天氣亦在當地引發山火。鄰國塞爾維亞氣象部門則警告，周一氣溫或達39度。較南的阿爾巴尼亞也發生山火。法國當局推算上周三至周五約1,000人死亡與高溫天氣有關，有殯儀館稱其冷凍房32個空位已爆滿，但仍不斷接到電話查詢，指法國正面臨災難情況。

報道指，波蘭西部一個城鎮周日錄得40.5度歷來最高溫，部分長途列車服務受影響，首都華沙中央車站顯示有列車班次延誤超過4小時。德國鄰近波蘭邊境的布蘭登堡邦小鎮科申周日高達41.7度，刷新全國高溫紀錄。首都柏林警方亦連續第二天出動水炮車在街頭為民眾灑水降溫。有32歲柏林居民稱，即使喝了3公升水，仍被熱昏。捷克也連續第二天破高溫紀錄，首都布拉格以北的多克薩尼錄得41.9度。

法國國家科學研究中心稱，氣溫不斷上升已明顯影響海洋生態和生物多樣性，干擾了食物鏈，例如生活於冷水的魚類正從英吉利海峽消失。至於法國死亡人數，衛生部門稱，在上周三法國歷來最高溫的一天，有逾1,200人死亡，而熱浪前的4月和5月，每天約900至1,000人死亡；周四和周五分別再有1,400人死亡，以此推斷在這3天最少額外多了1,000人死亡，相信與炎熱天氣有關。這3天85%登記死亡個案中，65歲或以上人士死於家裡的人數上升了約40%，特別是在巴黎。殯儀業界稱，停屍間很快爆滿，有殯儀館須將遺體運往巴黎80公里外存放。有經營者希望巴黎當局批准他們加設臨時冷凍櫃擺放遺體。