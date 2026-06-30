委內瑞拉地震｜死亡人數逾1700人　21歲男被困106小時奇蹟獲救(有片)

委內瑞拉24日接連遭受兩次七級以上強地震侵襲，官方公布遇難人數增至1719人死亡，超過5,000人受傷，超過15,000人無家可歸。地震發生超過4日，仍有生還者獲救。在重災區拉瓜伊拉，一名21歲男子在瓦礫堆中被埋106小時後，成功獲救。
拉瓜伊拉州再傳出奇蹟，當地周一(29日)清晨，在來自薩爾瓦多、墨西哥和委內瑞拉的搜救隊在卡拉瓦列達教區的廢墟中，經過43時的複雜救援，成功救出21歲男子Aaron Levi Cantillo Vargas，亦是該倒塌大樓的惟一倖存者，他雖然虛弱但清醒，隨即由直升機送往醫院治理。男子事後拍片公開感謝救援隊的努力，並形容救援人員是上帝派遣的天使。
災區曾發生4.2級餘震
當地時間昨日早上7時許，發生4.2級餘震，震央位於北部拉瓜伊拉州以東10公里，震源深度2.9公里，當局指，全國有855棟建築受損，其中189棟完全坍塌，超有超過3,300名外國救援人員和140隻搜救犬，抵達當地協助救災。不過在多個災區，都有災民不滿政府救援力度不足。當局強調正進行救援工作，已經在拉瓜伊拉設立了15個避難所和50個臨時營地，安置災民，又批評有謠言煽動民眾。
#29Jun | El venezolano Aaron Levi Cantillo fue rescatado con vida tras permanecer 106 horas atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado en Caraballeda, estado La Guaira, a consecuencia de los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio.— El Nacional (@ElNacionalWeb) June 29, 2026
Tras el… pic.twitter.com/rejvvbFzDX