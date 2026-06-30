WhatsApp推專屬名稱功能　30億用戶免公開手機電話保私隱(附登記教學)

WhatsApp宣布即將推出「用戶名稱」（username）功能，容許全球超過30億用戶以專屬的名稱與其他用戶建立聯繫，毋須再公開手機號碼，以加強保障私隱。(WhatsApp)

META旗下的手機通訊應用程式WhatsApp宣布，即將推出「用戶名稱」（username）功能，容許全球超過30億用戶以專屬的名稱與其他用戶建立聯繫，毋須再公開手機號碼，以加強保障私隱，但新用戶仍需要以電話號碼進行註冊，相關功能預計於今年稍後正式啟用 。

目前，WhatsApp主要以手機號碼作為帳戶識別方式。新功能推出後，用戶可選擇透過用戶名代替電話號碼，與新聯絡人、活動中認識的人士，或群組內其他成員建立聯繫，無需向所有成員公開電話號碼，但WhatsApp新帳戶仍必須以電話號碼註冊。首次聯繫時，對方必須知道精確的用戶名，從而確保對話基於私人聯繫而非公開搜尋。

防冒認名人及政府帳戶

WhatsApp表示，未來數月會分階段推出新功能，並已開放預留專屬用戶名，但不會提供公開的用戶名目錄或建議選項；用戶亦無法隨意瀏覽他人的名稱，必須準確知悉並輸入相關用戶名稱，才能建立聯繫。公司亦會保護與公眾人物、名人及政府機構相關的名稱，避免被不法份子搶先註冊，利用作偽認及詐騙行為。企業、創作者及組織可保留與Instagram或facebook相同的用戶名，以便在Meta旗下平台維持一致的身份識別。此外，WhatsApp 提供內置用戶名產生器，並新增可選的用戶名密鑰功能，啟用後新聯繫人需同時知道用戶名及密鑰才能開始對話。