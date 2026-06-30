手無寸鐵撞正灰熊追撲　女子保護愛犬展開生死對峙(有片)

夏季熊襲人類事件頻生，專家不時提醒赴野外人士應提高警愓，做足準備。加拿大露營區一名女子獨自帶著愛犬，到營地外散步，詎料被一隻大灰熊盯上，牠數度向女子直衝、兩者最近距離不到1米，女子手無寸鐵，帶著狗狗與灰熊展開一場近1分30秒的角力，影片曝光後獲大批網民激讚勇敢。

綜合報道，事發於上周三(24日)在加拿大亞伯達省(Alberta)洛基山脈露營區，當地戶外教育機構Wilderness Escape Adventures嚮導Jelmer de Blois發佈片段，指一位女子帶著咖啡和愛犬於清晨到營區外散步，詎料有灰熊跟來，影片顯示，她和狗狗亦緊緊盯著灰熊，只見灰熊愈靠愈近，還繞著女子身旁而行，女子不敢移開視線，大聲斥喝熊「停下」、「夠了」、「嘿，住手」、「走開」、「壞東西」，亦保持著狗狗、自己與灰熊的距離，灰熊似乎看上狗狗，更三度站起身，突然加速似乎要撲向他們，但女子怒吼並退後，最接近時雙方僅得1米距離，女子最後將手中咖啡杯丟出，分散熊的注意力，隨之迅速帶著狗狗逃脫。