男子屋頂跳舞樂極生悲　跳水直撞池底斃命(有片)

印度古吉拉特邦一群年輕男子在渡假村泳池戲水樂極生悲，一名25歲男子從高處跳舞後跳水，結果頭部重擊池底喪命，事發時他的朋友們仍在興奮地隨著音樂載歌載舞。

綜合報道，25歲的男子Milind Tackle日前與朋友一行約10人，到古吉拉特邦馬爾萬(Malvan)旅遊，入住當地一間渡假村。房間有私人泳池，各人隨即聚集在泳池戲水，他們播放音樂愉快歌舞。網上影片顯示，這些朋友在泳池裡對著鏡頭在搖擺演唱，Milind站在屋頂跟著音樂扭動之後，一躍而下跳入水中。