男子屋頂跳舞樂極生悲　跳水直撞池底斃命(有片)

印度古吉拉特邦一群年輕男子在渡假村泳池戲水樂極生悲，一名25歲男子從高處跳舞後跳水，結果頭部重擊池底喪命，事發時他的朋友們仍在興奮地隨著音樂載歌載舞。
綜合報道，25歲的男子Milind Tackle日前與朋友一行約10人，到古吉拉特邦馬爾萬(Malvan)旅遊，入住當地一間渡假村。房間有私人泳池，各人隨即聚集在泳池戲水，他們播放音樂愉快歌舞。網上影片顯示，這些朋友在泳池裡對著鏡頭在搖擺演唱，Milind站在屋頂跟著音樂扭動之後，一躍而下跳入水中。
泳池水深僅達成年男子胸口
音樂歌舞一度中斷，但很快音樂再次響起，幾個人又再投入愉快氣氛向鏡頭唱歌，這時才有人發現Milind失去動靜，漂浮於水面。報道指，各人趕緊將他送院搶救，可惜到醫院後就被宣告已經死亡。警方指，渡假村的泳池深度僅達成年男子胸口，Milind跳水時頭部朝下，相信直接撞到池底而喪命。警方認定Milind是意外死亡，遺體已經交還Milind家屬處理。
सिंधुदुर्ग में बड़ा हादसा! 🚨 25 साल के श्रीनिंद मिलिंद टाकले की स्विमिंग पूल में आखिरी छलांग। सिर के बल कूदने से गई जान। पूल्स में सुरक्षा और लाइफगार्ड्स के दावों पर उठे बड़े सवाल। pic.twitter.com/qcCsWlDqIt— Shubham Tripathi 📚📚 (@Shubham9250500) June 29, 2026