馬爾他象鼻岩倒塌　中國遊客駕水上電單車遭殃死亡

事故發生於6月28日晚上7時左右，26歲男子與27歲女子共乘水上電單車，行經馬爾他科米諾島（Comino）附近的天然海蝕拱下方時，大量岩石突然崩落，兩人瞬間被拋入海中。女子雖成功獲救，但傷勢嚴重；男子則遭巨石困在海底。

地中海島國馬爾他著名景點海蝕拱「象鼻岩」（Kissing Elephants）日前突然倒塌，造成一名26歲中國籍男子死亡、一名同行女子重傷。當局初步調查指出，事發前一名美國遊客曾從岩拱上跳海，不久後海蝕拱便突然崩落，兩者是否有直接關聯，仍待進一步調查。

意外前美國男子於象鼻岩跳海

根據當地媒體報道，事發前一名32歲美國男子曾在象鼻岩跳入海中，隨後被路過船隻救起，僅受輕傷，無須住院治療。警方正調閱附近海上設施的閉路電視，釐清岩拱坍塌是否屬自然崩落，或與人為活動有關。

搜救人員動用起重機、駁船及潛水員清除巨石，經過數小時搜尋後，在海底尋獲受被男子，但已經死亡。當局已展開司法調查，以確認事故發生原因及是否涉及疏失。

「象鼻岩」因岩石外形酷似兩頭大象相互依偎而得名，多年來一直是馬爾他的熱門觀光景點，吸引不少遊客前往拍照、游泳及跳水。事件發生後，當地旅遊從業者形容意外是「難以估量的悲劇」，並向罹難者家屬致上哀悼。