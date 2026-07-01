凱特王妃24小時內完成英國三峰挑戰　為英國癌症中心募款

凱特王妃24小時內完成英國三峰挑戰賽 為英國癌症中心募款

英國凱特王妃上周末完成了橫跨英國三地的三峰挑戰（National Three Peaks Challenge），以支持兩年前為她治療癌症的醫院。 這項行山挑戰需要在 24 小時內登頂蘇格蘭Ben Nevis（1345米）、英格蘭Scafell Pike（978米）和威爾斯Snowdon（1085米）的三座最高峰，凱特目的是為了支持位於倫敦西部皇家馬斯登癌症慈善機構，該機構為專門的癌症中心，亦是2年前助她康後的醫院。 凱特在周日發布了一段影片表示，「很多人問我為甚麼要做這個挑戰，一部分原因是出於個人原因——我非常感激自己能夠來到這裡，能夠有足夠的力量走上這些山丘。但更重要的是，這是為了回饋社會，並感謝全國各地正在進行的令人難以置信的工作。」

44歲的凱特在2024年3月宣布患癌，並正在接受化療。兩個月前，她剛接受了一次大型腹部手術。近一年後，她透露自己的病情已經緩解。 獨自完成三峰挑戰 此後，她逐漸恢復了英國王室職責，積極投入皇家馬斯登醫院的公益事業，致力於支持癌症病人。去年，肯辛頓宮宣布，她與丈夫威廉王子共同擔任該癌症慈善機構的聯合贊助人。 凱特這次獨自完成三峰挑戰，總爬升達3,064米。挑戰結束後，獲威廉王子、喬治王子、夏洛特公主和路易王子，以及她的父母和哥哥等迎接。

The National Three Peaks Challenge. ⁰⁰Together, we can stand alongside everyone navigating life with cancer, ensuring no one faces this disease feeling unseen or unsupported.⁰ ⁰Please know you are not alone.



C pic.twitter.com/0F1s4vlBIR — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 28, 2026