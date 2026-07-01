凱特王妃24小時內完成英國三峰挑戰　為英國癌症中心募款

英國凱特王妃上周末完成了橫跨英國三地的三峰挑戰（National Three Peaks Challenge），以支持兩年前為她治療癌症的醫院。
這項行山挑戰需要在 24 小時內登頂蘇格蘭Ben Nevis（1345米）、英格蘭Scafell Pike（978米）和威爾斯Snowdon（1085米）的三座最高峰，凱特目的是為了支持位於倫敦西部皇家馬斯登癌症慈善機構，該機構為專門的癌症中心，亦是2年前助她康後的醫院。
凱特在周日發布了一段影片表示，「很多人問我為甚麼要做這個挑戰，一部分原因是出於個人原因——我非常感激自己能夠來到這裡，能夠有足夠的力量走上這些山丘。但更重要的是，這是為了回饋社會，並感謝全國各地正在進行的令人難以置信的工作。」
44歲的凱特在2024年3月宣布患癌，並正在接受化療。兩個月前，她剛接受了一次大型腹部手術。近一年後，她透露自己的病情已經緩解。
獨自完成三峰挑戰
此後，她逐漸恢復了英國王室職責，積極投入皇家馬斯登醫院的公益事業，致力於支持癌症病人。去年，肯辛頓宮宣布，她與丈夫威廉王子共同擔任該癌症慈善機構的聯合贊助人。
凱特這次獨自完成三峰挑戰，總爬升達3,064米。挑戰結束後，獲威廉王子、喬治王子、夏洛特公主和路易王子，以及她的父母和哥哥等迎接。
「癌症會改變思維和感受」
她在肯辛頓宮發布的聲明中表示，透過完成這樣的挑戰，她希望「探索確診後的生活」，因為癌症「會改變你的思維和感受方式，並深刻影響生活的方方面面」。
凱特在發表聲明的同時，也發布了一個募款連結，呼籲大眾向皇家馬斯登醫院捐款。
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