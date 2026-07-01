熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jul-01 12:51
更新：2026-Jul-01 12:51

俄烏戰爭｜烏克蘭無人機大規模再襲莫斯科 鎖定衛星通訊中心

分享：
俄烏戰爭｜烏克蘭無人機大規模再襲莫斯科 鎖定衛星通訊中心

俄烏戰爭｜烏克蘭無人機大規模再襲莫斯科 鎖定衛星通訊中心

adblk4

烏克蘭6月30日再度對俄羅斯境內發動大規模無人機攻擊，目標包括位於莫斯科北方杜布納（Dubna）的衛星通訊中心。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy表示，這座設施是俄軍重要的衛星通訊地方，烏軍正一步步執行削弱俄羅斯軍事能力的作戰計劃。

俄羅斯攔截419架無人機

根據俄羅斯國防部說法，俄軍防空系統在過去一夜共攔截419架烏克蘭無人機，其中61架飛往莫斯科地區，攻擊範圍遍及全俄18個地區，是近期規模最大的無人機空襲之一。

澤連斯基在晚間談話中指出，杜布納衛星通訊中心對俄軍協調作戰具有關鍵作用，烏軍正持續打擊俄方支援侵略戰爭的重要軍事基礎設施。他強調，烏克蘭的長程打擊行動將持續進行，目的在於削弱俄軍作戰能力，而非針對平民。

adblk5
俄羅斯科斯科葉戈里耶夫斯克（Yegoryevsk），有建築物被烏克蘭無人機襲擊（路透） 俄羅斯科斯科葉戈里耶夫斯克（Yegoryevsk），有建築物被烏克蘭無人機襲擊（AP） 俄羅斯莫斯科等多個地方，在6月30日被烏克蘭無人機襲擊 俄羅斯油庫被烏克蘭無人機襲擊，莫斯科出現缺油問題 AP2618047177俄羅斯油庫被烏克蘭無人機襲擊，莫斯科出現缺油問題1174 俄羅斯油庫被烏克蘭無人機襲擊，莫斯科出現缺油問題 俄羅斯油庫被烏克蘭無人機襲擊，莫斯科出現缺油問題 俄羅斯油庫被烏克蘭無人機襲擊，莫斯科出現缺油問題

俄方則表示，儘管大多數無人機遭到攔截，但攻擊仍造成平民傷亡。莫斯科州葉戈里耶夫斯克（Yegoryevsk）有住宅因無人機殘骸墜落引發火災，一名6個月大嬰兒死亡；另有別爾哥羅德州及特維爾州也傳出死亡案例。不過，俄羅斯尚未證實杜布納衛星通訊中心是否受損，僅表示當地一棟行政建築受到波及。

一周度第二度攻擊杜布納衛星通訊中心

分析指出，這已是烏克蘭一周內第二度攻擊杜布納設施，也是近期持續深入俄羅斯腹地打擊軍事與能源設施行動的一環。近來烏軍頻繁攻擊俄國煉油廠、油庫及通訊設施，企圖削弱俄軍後勤補給及指揮能力，並迫使俄羅斯分散防空資源，以減輕前線壓力。

adblk6

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務