俄烏戰爭｜烏克蘭無人機大規模再襲莫斯科 鎖定衛星通訊中心

烏克蘭6月30日再度對俄羅斯境內發動大規模無人機攻擊，目標包括位於莫斯科北方杜布納（Dubna）的衛星通訊中心。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy表示，這座設施是俄軍重要的衛星通訊地方，烏軍正一步步執行削弱俄羅斯軍事能力的作戰計劃。

俄羅斯攔截419架無人機

根據俄羅斯國防部說法，俄軍防空系統在過去一夜共攔截419架烏克蘭無人機，其中61架飛往莫斯科地區，攻擊範圍遍及全俄18個地區，是近期規模最大的無人機空襲之一。

澤連斯基在晚間談話中指出，杜布納衛星通訊中心對俄軍協調作戰具有關鍵作用，烏軍正持續打擊俄方支援侵略戰爭的重要軍事基礎設施。他強調，烏克蘭的長程打擊行動將持續進行，目的在於削弱俄軍作戰能力，而非針對平民。