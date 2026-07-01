俄烏戰爭｜烏克蘭無人機大規模再襲莫斯科 鎖定衛星通訊中心

烏克蘭6月30日再度對俄羅斯境內發動大規模無人機攻擊，目標包括位於莫斯科北方杜布納（Dubna）的衛星通訊中心。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy表示，這座設施是俄軍重要的衛星通訊地方，烏軍正一步步執行削弱俄羅斯軍事能力的作戰計劃。
俄羅斯攔截419架無人機
根據俄羅斯國防部說法，俄軍防空系統在過去一夜共攔截419架烏克蘭無人機，其中61架飛往莫斯科地區，攻擊範圍遍及全俄18個地區，是近期規模最大的無人機空襲之一。
澤連斯基在晚間談話中指出，杜布納衛星通訊中心對俄軍協調作戰具有關鍵作用，烏軍正持續打擊俄方支援侵略戰爭的重要軍事基礎設施。他強調，烏克蘭的長程打擊行動將持續進行，目的在於削弱俄軍作戰能力，而非針對平民。
俄方則表示，儘管大多數無人機遭到攔截，但攻擊仍造成平民傷亡。莫斯科州葉戈里耶夫斯克（Yegoryevsk）有住宅因無人機殘骸墜落引發火災，一名6個月大嬰兒死亡；另有別爾哥羅德州及特維爾州也傳出死亡案例。不過，俄羅斯尚未證實杜布納衛星通訊中心是否受損，僅表示當地一棟行政建築受到波及。
一周度第二度攻擊杜布納衛星通訊中心
分析指出，這已是烏克蘭一周內第二度攻擊杜布納設施，也是近期持續深入俄羅斯腹地打擊軍事與能源設施行動的一環。近來烏軍頻繁攻擊俄國煉油廠、油庫及通訊設施，企圖削弱俄軍後勤補給及指揮能力，並迫使俄羅斯分散防空資源，以減輕前線壓力。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Moscow region, Russia ❗— LX (@LXSummer1) June 30, 2026
💥 Near Moscow, a space communications center in Dubna was likely hit. Authorities said an administrative building in Dubna was damaged by falling drone debris, with no casualties reported. Debris was also found in the Ramensky and Kolomna districts. In… pic.twitter.com/LAHeVPnNE2