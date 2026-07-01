富士山吉田路線今開放 天氣放晴現「御來光」日出

日本最高峰富士山的山梨縣一側主要登山路線「吉田路線」，今日（7月1日）正式開放登山，首日吸引大量登山客上山，顯示今年開山初期人潮表現超出預期。而行山人士迎來良好天候，清晰看到「御來光」日出。 凌晨約4時30分左右，山頂雲層短暫散開，日出光芒穿透雲海，形成壯觀「御來光」景象，不少行山人士在山頂拍照留念，氣氛熱烈。一名在日本中央大學求學的澳洲留學生表示，原本因颱風與天候不穩一度猶豫是否登山，但最終仍成功登頂，「天空放晴讓人非常開心。」

山頂附近山間小屋的男性工作人員表示，儘管近期日本剛經歷地震與颱風影響，但實際登山人數「比預期還多」。報導表示，今年富士山登山制度同步調整，山梨縣在吉田路線五合目登山口，設置兩台自助繳費機，要求登山者支付4000日圓入山費，以緩解人流壓力。

靜岡縣部份登山路線提早開放 同時，山頂及沿線也強化管理措施，增派指導員並採取24小時管理體制，以提升安全與秩序。路線開放時間方面，靜岡縣一側三條路線，原預計7月10日左右開放，但今年部分路線已提前至今天啟用，整體登山季將於9月10日結束。報道表示，目前富士山火山警戒等級維持在第1級、即注意活火山狀態，登山者仍需留意天候與火山活動風險。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章