8歲童駕駛騎水上電單車出海 美國警方起訴父親（有片）

美國佛羅里達州日前一名年僅8歲男童竟獨自駕駛水上電單車（Jet Ski）在海上行駛，被巡邏水警攔截。警方公布的影片中，警員第一句話問男童：「你父母在哪裡？」影片曝光後，引發外界熱議。
事件發生於6月14日，地點位於佛州薩拉索塔（Sarasota）外海的利多礁島（Lido Key）附近。當時正值周末，海面交通繁忙且水流急，薩拉索塔警察局水警發現一名男童獨自駕駛水上電單車，因此立即上前攔查。
父辯稱兒子駕駛技術好
警方隨後依男童指示，找到在岸上的父親。面對警方詢問，父親坦承知道兒子可能不符合合法駕駛資格，並表示：「我知道，我想他應該不能合法駕駛，但他這幾年一直有在湖上駕駛水上電單車，技術很好。」
不過，根據佛羅里達州法律，駕駛個人水上載具（Personal Watercraft）必須年滿14歲，允許未滿14歲兒童操作屬違法行為。警方因此依規定起訴男童父親，後續須出庭接受審理。
負責處理此案的警官Ron Dixon表示，男童獨自在海上駛水上電單車風險極高，若當時有成年人陪同，警方可能只會勸阻導；但兒童單獨駕駛，可能遇上碰撞、落水或海流等危險，因此警方必須立即介入。
薩拉索塔警察局也藉此事件提醒市民，隨著美國國慶假期即將到來，水上活動將增加，家長應充分了解相關法規，切勿讓未達法定年齡的孩童單獨操作水上載具，以免發生意外，危及自身及他人安全。
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