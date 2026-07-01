8歲童駕駛騎水上電單車出海 美國警方起訴父親（有片）

美國佛羅里達州日前一名年僅8歲男童竟獨自駕駛水上電單車（Jet Ski）在海上行駛，被巡邏水警攔截。警方公布的影片中，警員第一句話問男童：「你父母在哪裡？」影片曝光後，引發外界熱議。

事件發生於6月14日，地點位於佛州薩拉索塔（Sarasota）外海的利多礁島（Lido Key）附近。當時正值周末，海面交通繁忙且水流急，薩拉索塔警察局水警發現一名男童獨自駕駛水上電單車，因此立即上前攔查。

父辯稱兒子駕駛技術好

警方隨後依男童指示，找到在岸上的父親。面對警方詢問，父親坦承知道兒子可能不符合合法駕駛資格，並表示：「我知道，我想他應該不能合法駕駛，但他這幾年一直有在湖上駕駛水上電單車，技術很好。」