科學家抽屜藏罕見南極恐龍化石 遺忘40年後重見天日 當年以為是爬蟲類

科學家在遺忘了數十年的抽屜中，發現一塊罕見的南極恐龍化石，屬於長頸草食性的泰坦巨龍類恐龍尾部。
美聯社報道，這塊恐龍化石是在1985年考察南極詹姆斯羅斯島(James Ross Island)過程中被發現，由地質學家湯姆森(Mike Thomson)採集。湯姆森當年在英國南極勘察(British Antarctic Survey)工作，繪測當地的岩層圖，並採集海洋爬蟲類化石，以協助未來地層年代測定。他當時將這塊化石記錄為大型爬蟲類。
直至幾十年後的今天，古生物學家埃文斯(Mark Evans)在英國南極勘察的館藏中注意到這塊骨頭，懷疑可能是恐龍化石。他與其他研究員分析骨頭形狀，並與更完整的恐龍遺骸進行比對，最後證實是恐龍化石。這項發現於6月29日發表在《波蘭古生物學報》(Acta Palaeontologica Polonica)上。
恐龍化石｜為甚麼南極很難發現恐龍化石？
南極由於長年被冰冠覆蓋，難以發現恐龍化石。倫敦自然史博物館研究共同作者巴雷特(Paul Barrett)表示，數千萬年前在恐龍生活的時代，南極其實遍布茂密森林，「那是一個與我們今日認為的南極截然不同、且宜居得多的地方」。
恐龍化石｜化石屬於哪種恐龍？
被遺忘的化石估計屬於一隻身長約7米的恐龍，它在同類中體型不算大，死亡時可能還很年幼。暫不知其死因，科學家推測屍體當時沿岸漂流並沉入海底，最終沉積成化石。
這塊恐龍尾骨被發現之後，科技日新月異，讓科學家能檢視骨頭內部，對古生物有更詳盡的了解。遺憾的是，湯姆森已在2020年去世，未能親眼見證他的恐龍化石發現的研究成果。
埃文斯表示：「如果他(湯姆森)還跟我們在一起，得知這個真相一定會非常高興。」