科學家抽屜藏罕見南極恐龍化石 遺忘40年後重見天日 當年以為是爬蟲類

科學家在遺忘了數十年的抽屜中，發現一塊罕見的南極恐龍化石，屬於長頸草食性的泰坦巨龍類恐龍尾部。

美聯社報道，這塊恐龍化石是在1985年考察南極詹姆斯羅斯島(James Ross Island)過程中被發現，由地質學家湯姆森(Mike Thomson)採集。湯姆森當年在英國南極勘察(British Antarctic Survey)工作，繪測當地的岩層圖，並採集海洋爬蟲類化石，以協助未來地層年代測定。他當時將這塊化石記錄為大型爬蟲類。

直至幾十年後的今天，古生物學家埃文斯(Mark Evans)在英國南極勘察的館藏中注意到這塊骨頭，懷疑可能是恐龍化石。他與其他研究員分析骨頭形狀，並與更完整的恐龍遺骸進行比對，最後證實是恐龍化石。這項發現於6月29日發表在《波蘭古生物學報》(Acta Palaeontologica Polonica)上。