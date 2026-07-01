特朗普「限制出生公民權」遭最高法院推翻 司法部指示刑事檢控阻生育旅遊

美國總統特朗普第二任期展開後立即簽署行政命令，限制於美國出生嬰兒自動成為公民的權利，為打擊非法移民主要政策之一。最高法院周二推翻特朗普有關行政命令，以6票贊成、3票反對維持下級法院禁止該命令執行的裁決。有關命令指示美國政府機構不可承認父母均非美國公民或永久居民、於美國出生的嬰兒成為美國公民。
在裁決頒布後，特朗普於社交網發文稱，對美國來說壞透了，但稱可經國會透過立法廢除出生公民權。有關立法廢除建議成功機會甚微，民主黨議員勢必阻撓。特朗普以生育旅遊(birth tourism)為由限制出生公民權，並點名指中國人以此成為美國公民。司法部周二立即指示聯邦檢控官優先調查生育旅遊個案，指以「虛假藉口」到美國生育並確保子女可成為公民的人，可依法作刑事檢控，包括簽證詐騙、洗黑錢、身份盜竊和電匯詐騙。
美國出生公民權｜引用中國移民黃金德案例
首席大法官羅伯茨與另兩名同屬保守派的大法官，聯同3名自由派大法官否決特朗普的限制出生公民權命令。他在判詞中，引用最高法院在1898年就中國移民黃金德案的裁決，指法院在過去128年已多次確認有關裁決，確保所有在美國出生的兒童獲得公民身份，並受美國法律管轄，有關觀點在今日並無理由改變。羅伯茨又指，根據憲法第14修正案，在美國出生、「其父母為非法或暫時在境內居留」的兒童，自「出生起即成為公民」。
自1868年以來，美國一直將公民權授予所有在該國出生的人，這項權利被寫進美國憲法第14修正案，並在之後美國最高法院的裁決中加以強化。第14修正案是在美國內戰結束後通過的——最初是為了保障內戰後獲得自由的奴隸——當中寫明，「所有在美國出生或歸化，並受美國司法管轄的人，都是美國公民」。特朗普政府指出，第14修正案中提及的「司法管轄權」應排除那些父母並非永久居住於美國的兒童。
美國出生公民權｜最高法院第三度推翻特朗普主要政令
這是今年最高法院第三次否決特朗普主要政令。最高法院2月否決了他全面實施的全球關稅，並在周一駁回他立即解僱聯準會理事庫克的請求。 特朗普透過委任大法官令最高法院由保守派主宰，並得以擴大總統行政權力，也頒下裁決保護特朗普和日後所有總統免於因公職行為遭檢控。但最近的裁決顯示部分保守派大法官加入3位自由派大法官，清楚地規限了特朗普在移民、貿易和執法政策上的野心。