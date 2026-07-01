特朗普「限制出生公民權」遭最高法院推翻 司法部指示刑事檢控阻生育旅遊

美國總統特朗普第二任期展開後立即簽署行政命令，限制於美國出生嬰兒自動成為公民的權利，為打擊非法移民主要政策之一。最高法院周二推翻特朗普有關行政命令，以6票贊成、3票反對維持下級法院禁止該命令執行的裁決。有關命令指示美國政府機構不可承認父母均非美國公民或永久居民、於美國出生的嬰兒成為美國公民。

在裁決頒布後，特朗普於社交網發文稱，對美國來說壞透了，但稱可經國會透過立法廢除出生公民權。有關立法廢除建議成功機會甚微，民主黨議員勢必阻撓。特朗普以生育旅遊(birth tourism)為由限制出生公民權，並點名指中國人以此成為美國公民。司法部周二立即指示聯邦檢控官優先調查生育旅遊個案，指以「虛假藉口」到美國生育並確保子女可成為公民的人，可依法作刑事檢控，包括簽證詐騙、洗黑錢、身份盜竊和電匯詐騙。