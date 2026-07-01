11歲童乍醒驚見蝙蝠蓋口鼻 19天後死於狂犬病 家人稱並無咬痕抓傷

加拿大發生一宗罕見狂犬病個案，一名11歲男童本來安睡，半夜突然醒來，發現一隻蝙蝠停留在其臉上，覆蓋其口鼻。他二話不說將蝙蝠拍走，豈料19天後卻因這一次接觸失去了性命。報道指，他父親當時抓走了蝙蝠並將牠放走。家人聲稱，沒有發現男童被咬傷、抓傷或其他任何令人擔憂的情況。
狂犬病｜持續嘔吐臉部麻痺
事發在2024年夏天於北安大略省，專家公開病例報告希望提醒大眾勿掉以輕心。報道指，男童事後看起來完全正常，沒有受傷，沒有流血，沒有刺傷，也沒有明顯的創傷，所以家人無帶他求醫。大約在19天後，該男童開始感到不適，出現持續嘔吐等症狀。起初只是輕微的不適，但很快就發展成嚴重的神經系統疾病，包括臉部一側出現刺痛和麻痺。
狂犬病｜診斷延誤侵蝕神經系統
由於家屬堅稱沒有被咬傷，醫生最初從其他常見疾病診斷，但隨著病情迅速惡化，最終確定男童感染狂犬病。由於診斷延誤，病毒已侵蝕男童的神經系統。他留醫深切治療部，但與很多已現病徵的狂犬病個案一樣，治療無法阻止病毒進一步侵襲。即使經過約兩周的積極治療，他的病情仍持續惡化，最終不得不撤除維生儀器，在家人陪伴下離世。
狂犬病｜醫生：無傷口不代表沒有風險
這是自1967年以來安大略省首宗人類感染狂犬病個案。家屬同意公開事件，希望能防止悲劇再次發生。參與此病例的專家指，蝙蝠可能攜帶狂犬病病毒，而且它們的叮咬往往非常微小，以至於不會留下可見的痕跡。兒科傳染病專科醫生Brian Hummel強調，沒有傷口不代表沒有接觸病毒風險，即使是短暫的皮膚接觸，特別是臉部，也應立即求醫檢查，接受狂犬病治療。