11歲童乍醒驚見蝙蝠蓋口鼻 19天後死於狂犬病 家人稱並無咬痕抓傷

加拿大一名11歲男童沉睡中乍醒，驚見蝙蝠停留在臉上並覆蓋他的口鼻。他最終死於狂犬病。(資料圖片)

加拿大發生一宗罕見狂犬病個案，一名11歲男童本來安睡，半夜突然醒來，發現一隻蝙蝠停留在其臉上，覆蓋其口鼻。他二話不說將蝙蝠拍走，豈料19天後卻因這一次接觸失去了性命。報道指，他父親當時抓走了蝙蝠並將牠放走。家人聲稱，沒有發現男童被咬傷、抓傷或其他任何令人擔憂的情況。

狂犬病｜持續嘔吐臉部麻痺

事發在2024年夏天於北安大略省，專家公開病例報告希望提醒大眾勿掉以輕心。報道指，男童事後看起來完全正常，沒有受傷，沒有流血，沒有刺傷，也沒有明顯的創傷，所以家人無帶他求醫。大約在19天後，該男童開始感到不適，出現持續嘔吐等症狀。起初只是輕微的不適，但很快就發展成嚴重的神經系統疾病，包括臉部一側出現刺痛和麻痺。