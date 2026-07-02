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國際
出版：2026-Jul-02 11:49
更新：2026-Jul-02 11:49

印度漢過火儀式跌入火坑亡 妻子目擊情緒崩潰（有片）

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印度卡納塔克邦28歲男子德瓦朱，27日帶新婚妻參加傳統過火儀式，卻在提油衝過火堆時意外摔倒，引發恐怖火球爆燃。（圖／翻攝自X）

印度卡納塔克邦28歲男子德瓦朱，27日帶新婚妻參加傳統過火儀式，卻在提油衝過火堆時意外摔倒，引發恐怖火球爆燃。（圖／翻攝自X）

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印度卡納塔克邦28歲男子，6月27日帶新婚妻參加Alayi Kuni傳統過火儀式，卻在提油過火堆時意外跌入火坑內，引發大火球。男子全身嚴重燒傷，送院搶救翌日宣告不治，新婚一年的妻子現場情緒崩潰。

意外發生在卡納塔克邦貝拉里地區的基迪格哈魯村（Kidigalu）。當時村落正舉行熱鬧的傳統祈福過火活動，現場聚集了大量信徒。根據流出的影片顯示，死者當時情緒高漲，為了展現虔誠，他採取了極為危險的挑戰方式——右手高舉著火把，左手則提著一小桶易燃性極高的油，隨後加速衝過鋪滿高溫炭火的狹長火堆。

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歡呼聲變成尖叫聲

正當他跑到火堆中央時，疑似失去平衡仆倒，他左手拿著的油桶傾瀉，高濃度的易燃物料接觸到炭火與火把，瞬間引發巨型火球。火焰與濃煙瞬間將死者吞噬，現場原本歡呼聲變成尖叫聲。

印度卡納塔克邦28歲男子，6月27日帶新婚妻參加Alayi Kuni傳統過火儀式時意外身亡 28歲男子跑到火堆中央時，疑似失去平衡仆倒 高濃度的易燃油料接觸到炭火與火把，瞬間引發巨型火球 火焰與濃煙瞬間將死者吞噬 現場原本歡呼聲變成尖叫聲 周遭圍觀的群眾與工作人員合力將已經成為「火人」的死者從烈火中救出，男子被送到醫院但最終不治

眼見男子跌入火坑，周遭圍觀的群眾與工作人員合力將已經成為「火人」的死者從烈火中救出。他先被送往當地地區醫院接受初步急救，隨後因傷勢太嚴重，再被轉送到設備更完善的大型醫院深切治療部搶救。然而，由於全身大面積嚴重燒燙傷，他最終於6月28日死亡。

死者去年結婚，這次的大型傳統祭典，他特別與家人以及妻子到來，原本期盼透過參與神聖的過火儀式，能為家族與新婚生活帶來好運。想不到發生致命意外，妻子現場崩潰痛哭，無法接受幸福家庭戛然而止。

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滅火筒如何選擇？火源可分普通、易燃液體及電器（職安局） 滅火筒如何選擇？泡劑適用於普通火源或易燃液體（職安局） 滅火筒如何選擇？乾粉劑或二氧化碳適用於撲滅易燃液體/電器（職安局）

印度傳統宗教儀式安全性再成討論話題

悲劇再度引發印度社會對於傳統宗教儀式安全性的激烈辯論。事實上，類似的過火意外在印度並非個別例子，除了卡納塔克邦之外，近期在拉賈斯坦邦（Rajasthan）以及坦米爾那都邦（Tamil Nadu）等地，也相繼發生多宗因宗教過火、弄火儀式防護措施不足而導致的嚴重燒傷或死亡意外。有輿論呼籲地方政府與廟方，在尊重傳統信仰的同時，必須嚴格禁止信徒攜帶易燃物等危險行為，避免令宗教盛事變成悲劇。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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