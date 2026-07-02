印度漢過火儀式跌入火坑亡 妻子目擊情緒崩潰（有片）

印度卡納塔克邦28歲男子，6月27日帶新婚妻參加Alayi Kuni傳統過火儀式，卻在提油過火堆時意外跌入火坑內，引發大火球。男子全身嚴重燒傷，送院搶救翌日宣告不治，新婚一年的妻子現場情緒崩潰。
意外發生在卡納塔克邦貝拉里地區的基迪格哈魯村（Kidigalu）。當時村落正舉行熱鬧的傳統祈福過火活動，現場聚集了大量信徒。根據流出的影片顯示，死者當時情緒高漲，為了展現虔誠，他採取了極為危險的挑戰方式——右手高舉著火把，左手則提著一小桶易燃性極高的油，隨後加速衝過鋪滿高溫炭火的狹長火堆。
歡呼聲變成尖叫聲
正當他跑到火堆中央時，疑似失去平衡仆倒，他左手拿著的油桶傾瀉，高濃度的易燃物料接觸到炭火與火把，瞬間引發巨型火球。火焰與濃煙瞬間將死者吞噬，現場原本歡呼聲變成尖叫聲。
眼見男子跌入火坑，周遭圍觀的群眾與工作人員合力將已經成為「火人」的死者從烈火中救出。他先被送往當地地區醫院接受初步急救，隨後因傷勢太嚴重，再被轉送到設備更完善的大型醫院深切治療部搶救。然而，由於全身大面積嚴重燒燙傷，他最終於6月28日死亡。
死者去年結婚，這次的大型傳統祭典，他特別與家人以及妻子到來，原本期盼透過參與神聖的過火儀式，能為家族與新婚生活帶來好運。想不到發生致命意外，妻子現場崩潰痛哭，無法接受幸福家庭戛然而止。
Man Dies in Fire-Walking Ritual During Muharram in Karnataka— Sumit (@SumitHansd) June 28, 2026
The 28-year-old hostel warden from Mangaluru fell into the fire pit during the Alayi Kuni ritual in Kyadigehallu village, Ballari district, igniting the oil and suffering fatal burns. pic.twitter.com/qTWJKG9QNU
印度傳統宗教儀式安全性再成討論話題
悲劇再度引發印度社會對於傳統宗教儀式安全性的激烈辯論。事實上，類似的過火意外在印度並非個別例子，除了卡納塔克邦之外，近期在拉賈斯坦邦（Rajasthan）以及坦米爾那都邦（Tamil Nadu）等地，也相繼發生多宗因宗教過火、弄火儀式防護措施不足而導致的嚴重燒傷或死亡意外。有輿論呼籲地方政府與廟方，在尊重傳統信仰的同時，必須嚴格禁止信徒攜帶易燃物等危險行為，避免令宗教盛事變成悲劇。
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