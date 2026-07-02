印度漢過火儀式跌入火坑亡 妻子目擊情緒崩潰（有片）

意外發生在卡納塔克邦貝拉里地區的基迪格哈魯村（Kidigalu）。當時村落正舉行熱鬧的傳統祈福過火活動，現場聚集了大量信徒。根據流出的影片顯示，死者當時情緒高漲，為了展現虔誠，他採取了極為危險的挑戰方式——右手高舉著火把，左手則提著一小桶易燃性極高的油，隨後加速衝過鋪滿高溫炭火的狹長火堆。

正當他跑到火堆中央時，疑似失去平衡仆倒，他左手拿著的油桶傾瀉，高濃度的易燃物料接觸到炭火與火把，瞬間引發巨型火球。火焰與濃煙瞬間將死者吞噬，現場原本歡呼聲變成尖叫聲。

眼見男子跌入火坑，周遭圍觀的群眾與工作人員合力將已經成為「火人」的死者從烈火中救出。他先被送往當地地區醫院接受初步急救，隨後因傷勢太嚴重，再被轉送到設備更完善的大型醫院深切治療部搶救。然而，由於全身大面積嚴重燒燙傷，他最終於6月28日死亡。

死者去年結婚，這次的大型傳統祭典，他特別與家人以及妻子到來，原本期盼透過參與神聖的過火儀式，能為家族與新婚生活帶來好運。想不到發生致命意外，妻子現場崩潰痛哭，無法接受幸福家庭戛然而止。