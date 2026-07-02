去年回朝大推 鬆綁規管 特朗普投資加密幣大賺109億

美國總統特朗普申報2025年度投資及資產狀況，其年度總收入超過22億美元(約171.6億港元)，其中加密貨幣交易是他的最大收入來源，獲利超過14億美元(約109.2億港元)。特朗普自去年1月再度入主白宮以來，為加密貨幣的監管鬆綁，如今他上任後的財務報告顯示，他在加密貨幣交易上賺大錢，受益於自身政策的數碼資產，再次引來利益衝突的質疑。
特朗普周三回應，「我沒有參與……我們有基金管理我的資產」，又說「為何我會獲利？是因為股市大升，所有人都獲利」。美國政府道德辦公室周二披露他2025年度的財務狀況，在927頁申報文件中，焦點落在加密貨幣的得益上。特朗普透過他與兒子們等家族成員創立的加密貨幣公司「世界自由金融公司」獲利近8億美元(約62.4億港元)，當中銷售加密貨幣賺逾5.2億美元(約40.5億港元)，以及出售上述公司業務利益賺逾2.5億美元(約19.5億港元)。此外，他出售個人迷因幣($TRUMP meme coin)獲利6.35億美元(約49.5億港元)。透過這些加密貨幣相關交易，特朗普賺取超過14億美元，是他2025年度最大收入來源。
買入英偉達時機惹議
特朗普去年再入主白宮後，大力推動加密貨幣產業發展，除了撤銷拜登政府施加的部分限制，也終止對一些大型加密貨幣公司的訴訟等。白宮曾形容，特朗普讓美國成為加密貨幣之都。然而，他個人及家族成員去年在加密貨幣交易上大賺，被強烈質疑涉利益衝突。路透社早前曾估計，自特朗普去年初回朝以來，他的家族已從投資者手中賺取至少23億美元(約179.4億港元)利潤。
此外，特朗普熱衷投資科技股，同樣引來外界質疑。特朗普期內大手買入美股科技「七巨頭」的英偉達、微軟和蘋果公司股票，每筆交易金額介乎500萬至2,500萬美元(約3,900萬至1.95億港元)，亦買入亞馬遜股票等。媒體報道，特朗普買入英偉達的時機，是美國政府宣布批准英偉達出售H20晶片予中國的一周前。
獲贈世界盃決賽門券
特朗普老本行，包括高爾夫球俱樂部及渡假村業務，在2025年度僅進帳約5億美元(約39億港元)。其他收入還包括，他控告多間媒體公司誹謗等所得的8,600萬美元(約6.7億港元)官司和解金，以及透過授權他的姓名給海外房地產開發商賺取的數百萬美元，加上出售個人品牌手錶、香水、波鞋，以及出書版稅等收入。其申報2025年度總收入為逾22億美元，名下資產總值最少24億美元(約187.2億港元)，但傳媒指這顯然是少報資產。福布斯估計，24億美元是他在支持USD1穩定幣母公司的現有持股值。此外，特朗普亦披露他獲得國際足協會長恩芬天奴送贈的10張總值1.5萬美元世界盃決賽門券。
家族企業「特朗普集團」發聲明強調，特朗普詳細披露自己的資產，展現歷屆美國總統前所未有的財務透明度。