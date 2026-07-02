去年回朝大推 鬆綁規管 特朗普投資加密幣大賺109億

美國總統特朗普申報2025年度投資及資產狀況，其年度總收入超過22億美元(約171.6億港元)，其中加密貨幣交易是他的最大收入來源，獲利超過14億美元(約109.2億港元)。特朗普自去年1月再度入主白宮以來，為加密貨幣的監管鬆綁，如今他上任後的財務報告顯示，他在加密貨幣交易上賺大錢，受益於自身政策的數碼資產，再次引來利益衝突的質疑。

特朗普周三回應，「我沒有參與……我們有基金管理我的資產」，又說「為何我會獲利？是因為股市大升，所有人都獲利」。美國政府道德辦公室周二披露他2025年度的財務狀況，在927頁申報文件中，焦點落在加密貨幣的得益上。特朗普透過他與兒子們等家族成員創立的加密貨幣公司「世界自由金融公司」獲利近8億美元(約62.4億港元)，當中銷售加密貨幣賺逾5.2億美元(約40.5億港元)，以及出售上述公司業務利益賺逾2.5億美元(約19.5億港元)。此外，他出售個人迷因幣($TRUMP meme coin)獲利6.35億美元(約49.5億港元)。透過這些加密貨幣相關交易，特朗普賺取超過14億美元，是他2025年度最大收入來源。