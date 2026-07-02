珍惜生命｜女消防員被逼陪酒24次　不堪職權騷擾輕生　至今17人停職(有片)

南韓光州去年發生一宗令人震驚的事件，一名29女消防員因投訴職權騷擾後輕生。事件經總統李在明下令徹查後，證實她在15個月內遭逼迫參加24次陪酒聚會等長期職場霸凌。目前已有17名消防公職人員因此遭到停職處分，另有兩名已退休的官員正接受調查。

綜合報道，涉事鄭姓女消防員隸屬光州廣域市消防安全本部轄下光山消防署，4年前入職，2024年8月光山消防署換新長官​​，鄭女被迫陪酒聚餐的情況就開始加，15個月內被多名男性長官以職權施壓，被迫參加署內飲酒聚會及遭到灌酒，更被要求「坐在署長和科長之間」、「來坐科長旁邊」，甚至要為上級準備私人活動、跑腿辦事等，長期承受不合理對待。鄭女於去年10月3日跳樓輕生，光山消防署提交報告將責任歸咎鄭女未婚夫，謊稱是發生感情問題。鄭女未婚夫和家屬要求光州消防安全本部展開調查但被無視，直到遺屬今年5月前往消防廳陳情、事情鬧大後才受關注。