珍惜生命｜女消防員被逼陪酒24次　不堪職權騷擾輕生　至今17人停職(有片)

南韓光州去年發生一宗令人震驚的事件，一名29女消防員因投訴職權騷擾後輕生。事件經總統李在明下令徹查後，證實她在15個月內遭逼迫參加24次陪酒聚會等長期職場霸凌。目前已有17名消防公職人員因此遭到停職處分，另有兩名已退休的官員正接受調查。
綜合報道，涉事鄭姓女消防員隸屬光州廣域市消防安全本部轄下光山消防署，4年前入職，2024年8月光山消防署換新長官，鄭女被迫陪酒聚餐的情況就開始加，15個月內被多名男性長官以職權施壓，被迫參加署內飲酒聚會及遭到灌酒，更被要求「坐在署長和科長之間」、「來坐科長旁邊」，甚至要為上級準備私人活動、跑腿辦事等，長期承受不合理對待。鄭女於去年10月3日跳樓輕生，光山消防署提交報告將責任歸咎鄭女未婚夫，謊稱是發生感情問題。鄭女未婚夫和家屬要求光州消防安全本部展開調查但被無視，直到遺屬今年5月前往消防廳陳情、事情鬧大後才受關注。
17人來自消防多個機構 另有2退休高官受查
鄭女未婚夫亦在工會協助下記者會上，公開未婚妻生前提及署內一次聚會情況，稱剛到場不久就要「一口氣喝下4杯燒酒和啤酒的混合酒」。至6月11日，南韓國務調整室依照總統李在明的指示，就事件展開全面監察調查。光州消防本部29日發布消息，當局已於25日正式向17名相關責任人即時解除職務。這批官員中，9人來自光山消防署、6人來自光州消防本部、2人來自消南韓消防最高機構的消防廳。另有兩名已退休的高官正接受調查。光州消防本部表示，一旦收到國務調整室的完整最終報告，將立即召開人事懲戒委員會，依據各人情節之嚴重程度，正式啟動撤職等的紀律處分程序。