行山攀石打卡失足「50樓高墜崖」男子命喪巴西

現場影片顯示死者站上山頂奇岩準備拍攝照片，期間在狹窄岩石間移動尋找拍攝角度。他先背對懸崖慢慢調整腳步，接著轉身面向前方，雖然同行者出聲提醒注意安全，但他來不及回應就失去平衡，整個人瞬間跌落山谷。

巴西一名44歲男子Caio Arrabal近日行山時攀上里約熱內盧猴子岩（Pedra do Macaco）拍照時，從約150米高的位置墜崖，最後身亡。其墜崖過程被同行友人拍下，而是巴西當地兩周內第二宗致命行山事件。

目擊人士當場驚聲尖叫，死者由約150米、相當於50層樓高度的地方墜崖。消防部門於當日上午11時40分獲報後，立即展開搜救，並出動繩索系統及空中支援協助搜索。

由於意外地點植物茂密、坡度陡峭，加上道路難以通行，救援行動歷時約4個小時。參與搜救的教練Matheus Moura表示，救援人員必須沿著險峻山壁攀爬，再利用繩索垂降至墜崖位置，救援難度相當高。

疑誤踩危險位置失足

Moura初步推斷死者疑似誤踩岩石較危險的位置，才會在調整企位時失足。此外，地方政府指出，該行山步道沿線並未設置足夠的警示或導引標誌，安全設施是否完善，也成為外界關注焦點。

Pedra do Macaco因景色壯麗，吸引不少遊客前往行山及拍照打卡，但此次意外也再次凸顯高風險景點的安全問題。值得注意的是，這已是馬里卡地區不到兩周內發生的第二宗致命山區意外。