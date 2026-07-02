雪糕用熱水沖極都唔溶？　行內人揭真相震驚網民(有片)

網上流傳一段令人驚訝的影片，雪糕在熱水狂沖之下竟遲遲未融化。影片中，一名女子將一支雪糕甜筒直接放在水龍頭下，用冒煙的熱水直沖，雪糕非但沒有瞬間化成水，反而「無走樣」，直到影片第54秒，撐了將近1分鐘，才完全融化被沖走，這個顛覆常人認知的畫面，讓大批網民震驚。

綜合報道，影片分享平台TikTok用戶@fletch1066於周日(28日)分享影片，女子將冰淇淋甜筒推進水龍頭下，用「滾燙熱水」直沖洗，正當所有人以為它會秒化成水時，它卻未見「走樣」，直到影片第54秒，足足撐了快1分鐘，雪糕才完全融化。透過水龍頭的倒影，可以看到圍觀者臉上滿是不可置信的表情，其中一人甚至驚恐地大喊：「我們給孩子們吃的這種新冰淇淋裡到底有甚麼？它是石化產品嗎？」隨後更開玩笑地質疑這是不是來自外太空的產物。影片隨後更被知名X帳號@WallStreetApes轉發，兩平台累計飆破300萬次觀看。該帳號更語出驚人地暗示，這款「美國現代雪糕……根本不是雪糕！」並宣稱現代雪糕為了不易融化，配方早已被偷偷改變。