雪糕用熱水沖極都唔溶？　行內人揭真相震驚網民(有片)

網上流傳一段令人驚訝的影片，雪糕在熱水狂沖之下竟遲遲未融化。影片中，一名女子將一支雪糕甜筒直接放在水龍頭下，用冒煙的熱水直沖，雪糕非但沒有瞬間化成水，反而「無走樣」，直到影片第54秒，撐了將近1分鐘，才完全融化被沖走，這個顛覆常人認知的畫面，讓大批網民震驚。
綜合報道，影片分享平台TikTok用戶@fletch1066於周日(28日)分享影片，女子將冰淇淋甜筒推進水龍頭下，用「滾燙熱水」直沖洗，正當所有人以為它會秒化成水時，它卻未見「走樣」，直到影片第54秒，足足撐了快1分鐘，雪糕才完全融化。透過水龍頭的倒影，可以看到圍觀者臉上滿是不可置信的表情，其中一人甚至驚恐地大喊：「我們給孩子們吃的這種新冰淇淋裡到底有甚麼？它是石化產品嗎？」隨後更開玩笑地質疑這是不是來自外太空的產物。影片隨後更被知名X帳號@WallStreetApes轉發，兩平台累計飆破300萬次觀看。該帳號更語出驚人地暗示，這款「美國現代雪糕……根本不是雪糕！」並宣稱現代雪糕為了不易融化，配方早已被偷偷改變。
報道：雪糕耐熱度因添加劑而改變
影片指出，現代雪糕不僅塞了滿滿的添加物，含有更高比例的穩定劑與植物膠，油脂部分更使用了高比例的植物油與脂肪來取代昂貴的天然乳脂。不只如此，為了營造蓬鬆感，製程中還會將「空氣」灌到飽，在多重配方更改下，導致在美國許多這類產品因為乳成分嚴重不足，在法律上甚至不能再被合法稱為「雪糕」(Ice Cream)。專業雪糕科學網站或報道早年已指出，市售雪糕為了維持質地與抗凍，確實會添加適量的乳化劑和穩定劑，以助鎖住水分與脂肪，減緩融化速度。不少網民看完影片後直呼噁心：「這不是乳製品，全是乳化劑！」
但更震撼的是影片背後的真相，就是那雪糕原來「真的不是雪糕」，@fletch1066隨後在評論區大方坦承畫面中那支在熱水下屹立不搖的「甜筒」，根本只是一個精緻的「塑膠玩具」或是展示用的食品模型。這次引發數百萬人恐慌的「外星不融雪糕」，最終證實只是虛驚一場，但現代食品科學確實改變了雪糕的耐熱度，亦引起部分人的關注。
Ice cream held under steaming hot water in US... and it DOESN'T MELT!— RT Intl (@RT_on_X) June 30, 2026
'What are they feeding our kids these days?' pic.twitter.com/WTXi4LtZy0