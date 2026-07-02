女網紅家遭保安闖入意圖不軌　衣帽間疑遺精液　被逼爬出窗求救(有片)

泰國暖武里府一名男保安人員，懷疑因迷戀一名網紅，竟擅闖入其香閨，意圖不軌。所幸，女網紅家中的防盜警報響起，她從二樓窗戶爬出求救躲過一劫，疑犯事後亦被警方拘捕。

綜合報道，事發於上月23日凌晨零時許，女網紅當時在二樓房間入睡，突然被防盜警報響起吵醒，她立即查看監控畫面，驚見一名身穿反光衣的陌生男在家中一樓地面，女網紅為怕被對方發現，只好從二樓房間的窗戶爬出呼救尋求幫助，幸有另一名巡經的保安員聞聲而至。陌生男見東窗事發爬窗逃走。女網紅亦報警處理，警方經過調查後，拘捕任職於女網紅屋苑的男保安員。女網紅的叔叔事後在Facebook貼文表示，疑犯被捕後向警方坦誠已經迷戀他的侄女一段時間，跟蹤她的行蹤約3個月，事前更曾兩次趁她不在家時，偷偷闖入她的住所。