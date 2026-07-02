女網紅家遭保安闖入意圖不軌　衣帽間疑遺精液　被逼爬出窗求救(有片)

泰國暖武里府一名男保安人員，懷疑因迷戀一名網紅，竟擅闖入其香閨，意圖不軌。所幸，女網紅家中的防盜警報響起，她從二樓窗戶爬出求救躲過一劫，疑犯事後亦被警方拘捕。
綜合報道，事發於上月23日凌晨零時許，女網紅當時在二樓房間入睡，突然被防盜警報響起吵醒，她立即查看監控畫面，驚見一名身穿反光衣的陌生男在家中一樓地面，女網紅為怕被對方發現，只好從二樓房間的窗戶爬出呼救尋求幫助，幸有另一名巡經的保安員聞聲而至。陌生男見東窗事發爬窗逃走。女網紅亦報警處理，警方經過調查後，拘捕任職於女網紅屋苑的男保安員。女網紅的叔叔事後在Facebook貼文表示，疑犯被捕後向警方坦誠已經迷戀他的侄女一段時間，跟蹤她的行蹤約3個月，事前更曾兩次趁她不在家時，偷偷闖入她的住所。
衣帽間疑遺精液 女網紅患PTSD
女網紅的叔叔指出，幸好屋內的保安系統及時發出警報，否則不堪設想。帖文還附上一些照片顯示，他侄女的衣帽間有疑似精液的痕跡。與此同時，該女網紅也批評房屋管理處、司法部門和保安公司在此事中未能承擔應有的責任，她指，保安公司辯稱沒有發生性侵行為，提出賠償20萬泰銖(約4.7萬港元)，同時警告她一旦拒絕賠償，所得的金額將會更少。女網紅表示，她花了超過1000萬泰銖(約235萬港元)購買這間屋，原以為會是個安全的居住環境。然而，經過此事她不再覺得有安全感，因此打算賣掉房子。她還透露，此事讓她患上創傷後壓力症候群(PTSD)。女網紅的叔叔表示，目前就賠償與後續行動一事，仍未與安保公司達成一致。警方在事發後逮捕了嫌犯，此事仍在調查中。