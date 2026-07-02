紐約帝國大廈天線頂求婚　俄羅斯裔情侶被捕

紐約一對以挑戰高樓攀爬聞名的俄羅斯裔情侶，日前非法攀上知名地標帝國大廈高達約443米的天線頂端，不僅在高空接吻、求婚，還高舉寫有「當愛的力量勝過對權力的迷戀，世界才會迎來和平」的橫額，引發警方出動。
高空接吻舉橫額
這對情侶是33歲的Angela Nikolau與32歲的Ivan Kuznetsov，原籍俄羅斯莫斯科，現居美國新澤西州，兩人長期以挑戰世界各地超高建築聞名，其故事更被拍成2024年Netflix紀錄片《Skywalkers: A Love Story》。
根據警方公布的畫面，當緊急勤務小組（ESU）警員抵達天線頂端時，立刻發現兩人身影，一名警員隨即通報，隨後大聲喝止：「你們還好嗎？你們不能在這裡！」面對警方攔查，Nikolau則平靜回應：「我很好。」
報道指出，當天兩人成功攀上帝國大廈天線，在頂端停留約30分鐘，並拉起印有「When the power of love beats the love of power, the world knows peace（當愛的力量超越過對權力的迷戀，將迎來世界和平）」的橫額。男方隨後在高空向女友求婚成功，兩人更在觀景平台返回途中互訂終身。警方表示，待兩人安全返回地面後，立即將二人拘捕，目前相關刑事指控仍在處理中。
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