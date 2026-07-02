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國際
出版：2026-Jul-02 13:49
更新：2026-Jul-02 13:49

紐約帝國大廈天線頂求婚　俄羅斯裔情侶被捕

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兩人攀上帝國大廈頂端，場面驚險。（圖／美聯社）

兩人攀上帝國大廈頂端，場面驚險。（圖／美聯社）

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紐約一對以挑戰高樓攀爬聞名的俄羅斯裔情侶，日前非法攀上知名地標帝國大廈高達約443米的天線頂端，不僅在高空接吻、求婚，還高舉寫有「當愛的力量勝過對權力的迷戀，世界才會迎來和平」的橫額，引發警方出動。

高空接吻舉橫額

這對情侶是33歲的Angela Nikolau與32歲的Ivan Kuznetsov，原籍俄羅斯莫斯科，現居美國新澤西州，兩人長期以挑戰世界各地超高建築聞名，其故事更被拍成2024年Netflix紀錄片《Skywalkers: A Love Story》。

根據警方公布的畫面，當緊急勤務小組（ESU）警員抵達天線頂端時，立刻發現兩人身影，一名警員隨即通報，隨後大聲喝止：「你們還好嗎？你們不能在這裡！」面對警方攔查，Nikolau則平靜回應：「我很好。」

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情侶拉起印有「When the power of love beats the love of power, the world knows peace（當愛的力量勝過對權力的迷戀，世界將迎來和平）」的橫額 情侶拉起印有「When the power of love beats the love of power, the world knows peace（當愛的力量勝過對權力的迷戀，世界將迎來和平）」的橫額 紐約帝國大廈天線頂求婚　俄羅斯裔情侶被捕 紐約帝國大廈天線頂求婚　俄羅斯裔情侶被捕 紐約帝國大廈天線頂求婚　俄羅斯裔情侶被捕 紐約帝國大廈天線頂求婚　俄羅斯裔情侶被捕 紐約帝國大廈天線頂求婚　俄羅斯裔情侶被捕 紐約帝國大廈天線頂求婚　俄羅斯裔情侶被捕

報道指出，當天兩人成功攀上帝國大廈天線，在頂端停留約30分鐘，並拉起印有「When the power of love beats the love of power, the world knows peace（當愛的力量超越過對權力的迷戀，將迎來世界和平）」的橫額。男方隨後在高空向女友求婚成功，兩人更在觀景平台返回途中互訂終身。警方表示，待兩人安全返回地面後，立即將二人拘捕，目前相關刑事指控仍在處理中。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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