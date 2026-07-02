頑皮二哈離家出走竟跑到鄰國　好心人助與飼主重逢(有片)

墨西哥一隻哈士奇狗狗離家出走後，竟然一路橫跨約18公里到另一個國家去，這場離奇的跨國冒險驚動熱心民眾、動物救援單位與邊境管理人員眾人接力協助下，終於讓狗狗順利回到主人懷抱。

綜合報道，墨西哥華瑞茲城(Ciudad Juárez)一隻哈士奇「Bruno」在今年4月趁著主人Beatris Guerta Sanchez放工回家開門時，突然奪門而出，從此失去蹤影，Beatris焦急地四出尋找，亦透過網路發布尋狗啟事，詎料接獲消息得知，Bruno竟然跑到美國德州艾爾帕索(El Paso)，展開一場神奇的跨國旅程。發現Bruno的美國女子Yvonne Zarate表示，當時她和母親開車駛經艾爾帕索，看到一隻哈士奇不停穿梭在車陣間，擔心牠遭車輛撞擊，便慢車跟隨，最後成功將Bruno帶上車。Yvonne發現，Bruno對英語幾乎無反應，反而聽得懂西班牙語，並肯定牠有主人，Yvonne指出：「因為牠的毛髮整潔，指甲條剪得整齊漂亮，行為舉止也無可挑剔」。於是拍下照片發布到網路希望替牠找到主人，但遲遲沒有消息，只好將牠送往當地埃爾帕索動物中心安置。