頑皮二哈離家出走竟跑到鄰國　好心人助與飼主重逢(有片)

墨西哥一隻哈士奇狗狗離家出走後，竟然一路橫跨約18公里到另一個國家去，這場離奇的跨國冒險驚動熱心民眾、動物救援單位與邊境管理人員眾人接力協助下，終於讓狗狗順利回到主人懷抱。
綜合報道，墨西哥華瑞茲城(Ciudad Juárez)一隻哈士奇「Bruno」在今年4月趁著主人Beatris Guerta Sanchez放工回家開門時，突然奪門而出，從此失去蹤影，Beatris焦急地四出尋找，亦透過網路發布尋狗啟事，詎料接獲消息得知，Bruno竟然跑到美國德州艾爾帕索(El Paso)，展開一場神奇的跨國旅程。發現Bruno的美國女子Yvonne Zarate表示，當時她和母親開車駛經艾爾帕索，看到一隻哈士奇不停穿梭在車陣間，擔心牠遭車輛撞擊，便慢車跟隨，最後成功將Bruno帶上車。Yvonne發現，Bruno對英語幾乎無反應，反而聽得懂西班牙語，並肯定牠有主人，Yvonne指出：「因為牠的毛髮整潔，指甲條剪得整齊漂亮，行為舉止也無可挑剔」。於是拍下照片發布到網路希望替牠找到主人，但遲遲沒有消息，只好將牠送往當地埃爾帕索動物中心安置。
收容所與邊境管理人員協調助Bruno與主人重逢
經過Yvonne和收容所職員持續發布關於Bruno的消息，終於有人通知Beatris。不過，由於Beatris沒有入境美國所需證件，收容所特地與邊境管理人員協調，最後安排雙方在美墨邊境橋中央完成交接。當Beatris遠遠看見布魯諾朝自己跑來時，激動得當場落下眼淚，Bruno也不停搖著尾巴奔向主人，主人亦給予Bruno一個大大擁抱。Beatris與Bruno重逢的畫面感動許多網民，Beatris連聲感謝：「我要感謝每一位表達支持、抽出時間閱讀貼文並分享Bruno訊息的人，我還要感謝第一個收留Bruno並保護牠的人。我要感謝埃爾帕索動物服務團隊，感謝他們為動物所做的出色工作、愛心和奉獻精神」。雖然至今仍沒有人知道，Bruno究竟是如何獨自跨越國境，但對Beatris而言，只要愛犬能平安回家，就是最好的結局。