俄烏戰爭｜俄無人機飛彈炸基輔11小時 至少10死

烏克蘭首都基輔昨深夜至7月2日凌晨遭遇大規模空襲，造成至少10人死亡、數十人受傷，整座城市陷入長達11小時的轟炸與爆炸聲中。當地官員指出，俄羅斯同時發射彈道飛彈與無人機，對城市多處目標密集轟炸。
這波攻擊發生前數小時，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾警告，情報顯示俄方正準備發動「大規模攻擊」。
基輔軍方表示，多棟住宅大樓遭到直接命中，部分死者遺體仍在瓦礫堆中被陸續挖出，「在住宅建築中發生非常嚴重的直接命中，不幸的是，死者遺體正在從廢墟中被尋獲。」烏克蘭內政部指出，傷者中包括一名兒童，以及多名在救護站遭攻擊時受傷的醫護人員。
救援畫面顯示，消防員在濃煙與火光中撲滅火勢，救援人員則在倒塌建築中搜尋生還者，多段影像顯示整排公寓受損嚴重，街道滿是碎石與瓦礫。烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）則呼籲國際社會採取行動，「我們要求的不只是譴責，而是具體行動來阻止俄羅斯的恐怖行為。」
俄羅斯證實使用高精度遠程武器進攻
另一方面，俄羅斯國防部則聲稱，此次行動為「使用高精度遠程武器的重大打擊」，目標包括烏克蘭軍事與能源設施，涵蓋基輔及多個州份。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章