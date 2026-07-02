俄烏戰爭｜俄無人機飛彈炸基輔11小時 至少10死

烏克蘭首都基輔昨深夜至7月2日凌晨遭遇大規模空襲，造成至少10人死亡、數十人受傷，整座城市陷入長達11小時的轟炸與爆炸聲中。當地官員指出，俄羅斯同時發射彈道飛彈與無人機，對城市多處目標密集轟炸。

這波攻擊發生前數小時，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾警告，情報顯示俄方正準備發動「大規模攻擊」。

基輔軍方表示，多棟住宅大樓遭到直接命中，部分死者遺體仍在瓦礫堆中被陸續挖出，「在住宅建築中發生非常嚴重的直接命中，不幸的是，死者遺體正在從廢墟中被尋獲。」烏克蘭內政部指出，傷者中包括一名兒童，以及多名在救護站遭攻擊時受傷的醫護人員。