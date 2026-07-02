美國加州新法生效 禁食品包裝標示銷售期限 減少浪費食物

美國加州7月1日起實施新法例，禁止在食品和飲品包裝上標註銷售期限，目的在消除消費者普遍的誤解，避免太早丟棄還安全可食用的食品。新法例規定只可標示「最佳賞味期限」或「安全食用期限」。

在一些國家，食品包裝上有著各種不同的標示，讓消費者感到困惑，不清楚是食品過了最佳賞味期限，或是已經不宜食用。美國加州這項新法例希望藉此減少浪費，避免消費者太早丟棄還可以吃的食物。

新法例規定禁止食品和飲品包裝上標示「在XXX日期前銷售」(sell by)字樣。專家說，這種標籤本意是讓零售商參考產品下架期限，但並非食物安全與否的指標。