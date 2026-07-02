二手平台高價放售公仔列年齡身高 網民質疑販賣兒童

歐洲流行的二手交易平台Vinted捲入販賣兒童疑雲。社交網近日流傳該平台一些賣家的帖文，顯示一些毛公仔的出格高達4位數歐元，商品描述一欄列出高度、年齡，以及一些令人懷疑的字眼，如「小巧健康的毛公仔」。網民紛紛在社交網稱這很可能是人口販賣。有關指控很快傳開，特別是在TikTok，引起法國和德國等地警方關注並調查，德國警方稱暫未有證據顯示涉及人口販賣。

兒童販賣｜商品描述「身材嬌小的小孩」

一名內容創作者指，一個《哈利波特》公仔標價3萬歐元(約27萬港元)令人質疑，並列明1.58米高、13歲，這些都指向隱藏兒童販賣活動。該帖文自6月中起便吸引逾11.2萬人關注。有報道指，另有帖文標價1,000歐元(約9,000港元)出售一隻兔仔毛公仔，商品描述中寫著「身高91厘米的3歲女孩」和「身材嬌小，金髮碧眼的小孩」。另一個玩具帖子則標價6,000歐元(約5.4萬港元)，描述為「13歲，個性害羞、焦慮、愛吵鬧」。