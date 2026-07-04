天主教組織擅自任命4名主教　教廷斥分裂教會施「絕罰」

梵蒂岡2日宣布，因違反教宗良十四世（Pope Leo XIV）命令擅自祝聖4名主教、傳統派天主教團體「聖庇護十世司鐸兄弟會」，已構成「教會分裂」，其神職人員與信徒皆遭「絕罰」，驅逐出天主教會。 《路透社》報道，這項法令由教廷最高教義機構教義部（Dicastery for the Doctrine of the Faith）發布，被視為近年來對教內分裂勢力最嚴厲的處分之一。 處分範圍遠超外界預期 教廷指出，聖庇護十世司鐸兄弟會（Society of Saint Pius X，SSPX）2日在瑞士未經教宗批准，擅自祝聖4名新主教，違反天主教僅有教宗有權任命與祝聖主教的核心教義。

更引發關注的是，教廷此次處分範圍遠超外界預期，不僅涉及參與祝聖儀式者，還擴及整個團體：「所有屬於聖庇護十世司鐸兄弟會的神父，以及正式加入、支持該團體的天主教徒，均已構成教會分裂，並受到絕罰（Excommunication）處分。」

反對教廷重要改革 教廷同時警告全球天主教徒，不得正式加入或追隨該團體，否則也將自動喪失與天主教會共融資格。 聖庇護十世司鐸兄弟會由法國總主教勒斐伏爾（Marcel Lefebvre）創立，長年反對1960年代召開的第二次梵蒂岡大公會議（Second Vatican Council）改革，包括反對彌撒由拉丁文改為各國語言，以及教廷改善與猶太教及其他基督教宗派關係等重要改革。該團體宣稱在全球擁有733名神父，並表示由於需要足夠主教領導組織，因此決定自行祝聖新主教。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章