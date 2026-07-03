委內瑞拉地震｜活埋8日男子奇蹟獲救　7國救援隊聯手挖掘3晝夜(有片)

委內瑞拉上周三(6月24日)連續兩次強烈地震，至今證實有近2,300人死亡。災難發生後第8天，重災區拉瓜伊拉再傳出令人鼓舞消息，由7國救援隊聯手在一個商場多層停車場的廢墟中，連續3日3夜挖掘，終於救出被困8日的44歲保安員，其妻形容是「奇蹟」。
綜合報道，44歲保安員Hernán Alberto Gil Flores在地震發生後被埋在倒塌商場停車場的近9米深的廢墟下，救援人員周日(6日28日)首次發現該處廢墟下可能有生還者，其後利用雷達聲吶和聲波偵測設備確認存在生還者，44歲保安員Hernán Alberto Gil Flores。地震時Hernán身處的保安更亭，抵擋了崩塌的混凝土，並保留了足夠空氣。但限於建築物不穩定以及環境複雜，未能即時幫助他脫困。來自美國、薩爾瓦多、哥斯達黎加、葡萄牙、墨西哥、智利和委內瑞拉等7國救援隊隨即展開挖掘行動。
生還者妻子：他像個英雄一樣堅強
救援人員周三(1日)利用搜索攝影機接觸到Hernán，可以看到他右眼充血，並帶著口罩，不過神智清醒，救援人員向Hernán提供水、食物和藥物以維持生命。最終救援人員經過超過三天三夜連續挖掘，於周四(2日)上午將Hernán救出，現場隨即傳出呼熱烈的掌聲和歡呼聲，Hernán戴著氧氣罩，由擔架抬上救護車送往醫院救治。
Hernán的妻子Gusvimar Gonzales表示，地震發生後，她以為丈夫可能已經遇難，經歷了「幾日的極度悲痛」，「但當我得知他還活著時，我彷彿看到陽光，他像個英雄一樣堅強」她感動不已：「這真的是個奇蹟……我驚嘆到無言以對，這是我第一次看到這麼多國家這樣團結起來，只為拯救一個人。」
🇻🇪#URGENTE: ¡Un verdadero milagro en #Venezuela! Hernán Gil, un guardia de seguridad de 43 años, fue rescatado con vida este 2 de julio tras ocho días atrapado bajo los escombros de un edificio de siete pisos colapsado en Catia La Mar, estado La Guaira.— Santiago Evies אביעז 🇮🇱 (@EviesSantiago) July 2, 2026
Quedó sepultado en su… pic.twitter.com/MhXg6sKbkT
Después de más de 100 horas de trabajo sostenido, Hernán Gil fue rescatado con vida de— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 2, 2026
Celebramos la grandeza del ser humano cuando se une por un solo fin: salvar a otro. ¡Gracias a nuestro rescatistas y al apoyo de los rescatistas internacionales! pic.twitter.com/PJiXoa2eKo