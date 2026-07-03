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國際
出版：2026-Jul-03 09:43
更新：2026-Jul-03 09:43

委內瑞拉地震｜活埋8日男子奇蹟獲救　7國救援隊聯手挖掘3晝夜(有片)

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委內瑞拉地震，活埋8日男子奇蹟獲救，7國救援隊聯手挖掘3晝夜。(AP)

委內瑞拉地震，活埋8日男子奇蹟獲救，7國救援隊聯手挖掘3晝夜。(AP)

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委內瑞拉上周三(624)連續兩次強烈地震，至今證實有近2,300人死亡。災難發生後第8天，重災區拉瓜伊拉再傳出令人鼓舞消息，由7國救援隊聯手在一個商場多層停車場的廢墟中，連續33夜挖掘，終於救出被困8日的44歲保安員，其妻形容是「奇蹟」。

綜合報道，44歲保安員Hernán Alberto Gil Flores在地震發生後被埋在倒塌商場停車場的近9米深的廢墟下，救援人員周日(628)首次發現該處廢墟下可能有生還者，其後利用雷達聲吶和聲波偵測設備確認存在生還者，44歲保安員Hernán Alberto Gil Flores。地震時Hernán身處的保安更亭，抵擋了崩塌的混凝土，並保留了足夠空氣。但限於建築物不穩定以及環境複雜，未能即時幫助他脫困。來自美國、薩爾瓦多、哥斯達黎加、葡萄牙、墨西哥、智利和委內瑞拉等7國救援隊隨即展開挖掘行動。

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救援人員周三(1日)利用搜索攝影機接觸到Hernán，可以看到他右眼充血，並帶著口罩，不過神智清醒。(X) 最終救援人員經過超過三天三夜連續挖掘，於周四上午將Hernán救出。(X) 44歲保安員Hernán Alberto Gil Flores。(X)

生還者妻子：他像個英雄一樣堅強

救援人員周三(1)利用搜索攝影機接觸到Hernán，可以看到他右眼充血，並帶著口罩，不過神智清醒，救援人員向Hernán提供水、食物和藥物以維持生命。最終救援人員經過超過三天三夜連續挖掘，於周四(2)上午將Hernán救出，現場隨即傳出呼熱烈的掌聲和歡呼聲，Hernán戴著氧氣罩，由擔架抬上救護車送往醫院救治。

Hernán的妻子Gusvimar Gonzales表示，地震發生後，她以為丈夫可能已經遇難，經歷了「幾日的極度悲痛」，「但當我得知他還活著時，我彷彿看到陽光，他像個英雄一樣堅強」她感動不已：「這真的是個奇蹟……我驚嘆到無言以對，這是我第一次看到這麼多國家這樣團結起來，只為拯救一個人。」

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