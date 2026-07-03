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國際
出版：2026-Jul-03 10:38
更新：2026-Jul-03 10:38

泰國11歲男童開車撞朝聖僧侶　釀8死20傷(有片)

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泰國11歲男童開車撞朝聖僧侶，釀8死20傷。(X)

泰國11歲男童開車撞朝聖僧侶，釀8死20傷。(X)

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泰國東北部穆達漢府2日上午發生一宗嚴重車禍，一名11歲男童擅自駕駛父親的小型貨車，於公路上高速撞到一群朝聖僧侶，造成8人當場死亡，20多人受傷。當地醫院也呼籲民眾踴躍捐血，以救治受傷的僧侶。

綜合報道，當地警方指，撞到人的司機是一名有特殊需要的11歲男童，他開走家中的小型貨車，駕駛約10公里，當時有來自當地寺廟的39名佛教僧侶與信徒正步行前往鄰近烏汶府朝聖，途中被男童駕駛的小型貨車撞到，5名僧侶當場喪命、3名僧侶傷重送醫不治，另有超過20名傷者送醫治療。

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男童駕駛的小型貨車。(X) 車禍後現場。(X) 涉事11歲男童。(X) 警方指，男童事後受驚，暫時未能提供任何証供。(X) 男童駕駛的小型貨車。(X) 車禍後現場。(X)

男童受驚未能提供証供

警方指，男童事後受驚，暫時未能提供任何証供，已被帶回警局接受調查。警方隨後找到男童的祖母，她稱孫子是特殊兒童，一早偷車出門後不知去向，她也立刻報案請求警方協助攔車。由於疑犯為未成年孩童，警方已先扣留肇事車輛進行鑑識，以釐清確切原因。

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