韓YTR赴日對準撞人族進行鐵拳教育　網民叫好：大快人心(有片)

綜合報道，由南韓人姜勝九(音譯)主持的YouTube頻道「Mad Bro」主打街頭善行與實現正義，經常拍攝在街頭與行為偏差的未成年人對談的影片。該頻道周三(1日)分享題為「在日本大阪對肩撞惡棍進行鐵拳教育的肉恩永老師」的影片。影片中8分10秒開始顯示，姜勝九與團隊在大阪街頭，留意到一名男子疑似故意用肩膀衝撞迎面的女性。為了確認對方是否蓄意，姜勝九與團隊跟上前，果然發現該男子在街頭至少6次故意用肩膀強撞多名女性，還與同行夥伴有說有笑，因此認定對方為「撞人族」。

日本故意衝撞路人的「撞人族」專門挑女性、孩童等弱勢人士下手，令人不少人感到氣憤。日前一名韓國YouTuber在大阪街頭目擊一名男子故意肩撞女性，隨即挺身而出，當街「以牙還牙」，共攔截質問，這場「鐵拳教育」的影片曝光後，立刻引發日韓網民熱議，激讚該YouTuber所做的簡直大快人心。

日本網民留言感謝：我以前也被撞過

姜勝九隨即繞到該男子前方，「以其人之道，還治其人之身」正面撞擊對方，更截住對方去路，以韓語大聲質問：「為甚麼要這樣用肩膀去撞著到處走？」同時，他不斷以肩膀撞對方，用手打交叉示意「不要亂撞人」。之前多次撞人的男子，看到姜勝九魁梧的身形後，立即慌忙失措連聲道歉：「Sorry」，狼狽急急離開。姜勝九憤慨地說：「真煩人，你(該男子)老是撞別人的肩膀，只撞女性，到處撩打」。

影片曝光至今已有逾230萬次觀看次數，大批網友紛紛留言讚說「太痛快了」、「這些人根本是懦夫」、「只敢對弱小女性動手，結果馬上道歉的模樣真大快人心」。這段影片更吸引了許多日本網民留言致謝：「太感謝了，我以前也被撞過，所以非常感謝你的心意」、「我是日本人，也支持這舉動」，一名日本創作者留言透露，直指日本有很多這樣的男性：「他們絕對不敢對像你這種體格的人這樣做，通常都是女性受害。真的非常感謝你。」