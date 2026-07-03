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國際
出版：2026-Jul-03 14:15
更新：2026-Jul-03 14:15

與男友直播接吻觸法　女子被判公開鞭刑21下痛到暈低(有片)

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與男友直播接吻觸法，女子被判公開鞭刑21下痛到暈低。(X)

與男友直播接吻觸法，女子被判公開鞭刑21下痛到暈低。(X)

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印尼亞齊省一名女子與男友被指在影片分享平台上進行不雅直播，兩人被依照伊斯蘭教法、判處令人聞風喪膽的鞭刑，女子公開挨打21下。曝光的畫面中，女子在被行刑過程中因無法忍受劇烈疼痛，當場昏倒。

綜合報道，涉事情侶被指在TikTok中直播中接吻，違反亞齊省嚴格的伊斯蘭教法，最終各被判處21下鞭刑，周四(2)公開接受刑罰。現場畫面顯示，該名女子跪在地上，當蒙面的伊斯蘭宗教警察揮動藤條一次次抽打她的背部，她痛得大聲慘叫、面部扭曲，最後在行刑結束前便因體力不支而昏倒。據指，兩人原定被判處逾100下鞭刑，但事件引起關注後，刑罰獲減輕。

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女子最後在行刑結束前便因體力不支而昏倒。(X) 女子最後在行刑結束前便因體力不支而昏倒。(X) 蒙面的伊斯蘭宗教警察揮動藤條一次次抽打她的背部，她痛得大聲慘叫、面部扭曲。(X)

官員：未完成的鞭數會在痊癒後繼續執行

報道提到，當時有數十名民眾在場圍觀，部分圍觀者甚至對著行刑官叫喊要求：「鞭得用力一點」。受刑女子最終受不了倒地，用手緊抓著背部，隨後一名醫護人員緊急對躺臥在地的她進行檢查，以評估她能否繼續接受懲罰。

當地官員強調，即使她需要接受醫療照顧，也無法逃避剩餘的刑罰，未完成的鞭數會在她痊癒、被評估身體狀況允許後繼續執行。這並非首次發生受刑人因公開鞭刑而昏倒的事件。國際特赦組織發聲明，強烈譴責此懲罰，並呼籲印尼政府終止鞭刑。

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