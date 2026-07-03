與男友直播接吻觸法　女子被判公開鞭刑21下痛到暈低(有片)

印尼亞齊省一名女子與男友被指在影片分享平台上進行不雅直播，兩人被依照伊斯蘭教法、判處令人聞風喪膽的鞭刑，女子公開挨打21下。曝光的畫面中，女子在被行刑過程中因無法忍受劇烈疼痛，當場昏倒。

綜合報道，涉事情侶被指在TikTok中直播中接吻，違反亞齊省嚴格的伊斯蘭教法，最終各被判處21下鞭刑，周四(2日)公開接受刑罰。現場畫面顯示，該名女子跪在地上，當蒙面的伊斯蘭宗教警察揮動藤條一次次抽打她的背部，她痛得大聲慘叫、面部扭曲，最後在行刑結束前便因體力不支而昏倒。據指，兩人原定被判處逾100下鞭刑，但事件引起關注後，刑罰獲減輕。