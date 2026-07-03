與男友直播接吻觸法　女子被判公開鞭刑27下痛到暈低(有片)

印尼亞齊省一名女子與男友被指在影片分享平台上進行不雅直播，兩人被依照伊斯蘭教法、判處令人聞風喪膽的鞭刑，女子公開挨打21下。曝光的畫面中，女子在被行刑過程中因無法忍受劇烈疼痛，當場昏倒。
綜合報道，涉事情侶被指在TikTok中直播中接吻，違反亞齊省嚴格的伊斯蘭教法，最終各被判處21下鞭刑，周四(2日)公開接受刑罰。現場畫面顯示，該名女子跪在地上，當蒙面的伊斯蘭宗教警察揮動藤條一次次抽打她的背部，她痛得大聲慘叫、面部扭曲，最後在行刑結束前便因體力不支而昏倒。據指，兩人原定被判處逾100下鞭刑，但事件引起關注後，刑罰獲減輕。
官員：未完成的鞭數會在痊癒後繼續執行
報道提到，當時有數十名民眾在場圍觀，部分圍觀者甚至對著行刑官叫喊要求：「鞭得用力一點」。受刑女子最終受不了倒地，用手緊抓著背部，隨後一名醫護人員緊急對躺臥在地的她進行檢查，以評估她能否繼續接受懲罰。
當地官員強調，即使她需要接受醫療照顧，也無法逃避剩餘的刑罰，未完成的鞭數會在她痊癒、被評估身體狀況允許後繼續執行。這並非首次發生受刑人因公開鞭刑而昏倒的事件。國際特赦組織發聲明，強烈譴責此懲罰，並呼籲印尼政府終止鞭刑。
Una pareja de jóvenes fue castigada públicamente con más de 20 azotes en la provincia de Aceh, Indonesia, luego de ser captada besándose durante una transmisión en vivo en TikTok. Aunque originalmente habían sido condenados a 100 latigazos por un tribunal de la sharía, la sanción… pic.twitter.com/I8qJcqsRwK— ☬𐌌𐌀𐋄☬ (@zondanemesis) July 3, 2026