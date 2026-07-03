敘利亞大馬士革咖啡店爆炸釀9死20傷　疑伊斯蘭國發動

大馬士革一間咖啡館遭炸彈攻擊 ，現場血跡斑斑。（圖／美聯社）

敘利亞首都大馬士革市中心7月2日發生炸彈攻擊，一間鄰近司法宮（Palace of Justice）的咖啡店遭人放置土製爆炸，造成至少9人死亡、20人受傷。當局初步推斷，爆炸是由一枚裝填金屬碎片、重約1公斤的土製炸彈所引發，目前尚無任何組織出面承認犯案，但安全部門懷疑與極端組織「伊斯蘭國」（IS）有關。 爆炸後店內血跡斑斑 敘利亞國營電視台最初報道，大馬士革市中心傳出巨大爆炸聲，隨後證實爆炸發生於一間咖啡店。社交平台流傳的畫面顯示，店內血跡斑斑，多名傷者倒臥地面，救護車與消防人員迅速趕赴現場展開救援。

敘利亞內政部表示，初步調查顯示，爆炸裝置為自製炸彈，內含大量金屬碎片，因此造成嚴重傷亡，爆炸也導致咖啡店及周邊建築嚴重受損。當局已封鎖現場，並展開刑事調查，追查犯案者身分及動機。

🚨 Tragic scenes from a cowardly terrorist bombing that targeted the Lawyers’ Café in the Syrian capital #Damascus, killing five people and injuring others



This is not a random act. The fingerprint is clear. The culprit is whoever does not want Syria to rise up. Whoever does… pic.twitter.com/nMqJjFd6CA — 🇸🇦Abdulsalam Saleh (@abdulslam2017) July 2, 2026