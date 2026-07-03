手術室護士蹲地逐一點清60塊紗布　網民開眼界：這醫院很可靠(有片)

網上近日流傳一段手術室的影片引起網民熱議。影片顯示，幾名醫護人員正為躺在手術床上的病人進行手術，現場可見枱面上有很多醫療工具，一名護士則蹲在地上，在攤開的布上清點著紗布墊。

綜合報道，影片於6月28日於網上平台X開始流傳，並被轉載至其他平台。帖文表示，一名護士在手術室裡逐一清點60塊手術紗布，解釋清點手術紗布是為降低外來物遺留在患者體內的風險而採取的安全措施之一。並指，這是一個常常被忽略的細節，但它正好說明了手術安全依賴於簡單、重複且嚴格的檢查。帖文未有交代拍攝地點及時間，影片曝光後瞬即被網民熱議，有網民質疑影片是人工智能(AI)生成，認為影片根本不可思議：「這是甚麼，這樣合理嗎？」、「有時間點算紗布，應該可以把傷口縫合」、「大部分手術都沒必要吧！」