手術室護士蹲地逐一點清60塊紗布　網民開眼界：這醫院很可靠(有片)

網上近日流傳一段手術室的影片引起網民熱議。影片顯示，幾名醫護人員正為躺在手術床上的病人進行手術，現場可見枱面上有很多醫療工具，一名護士則蹲在地上，在攤開的布上清點著紗布墊。
綜合報道，影片於6月28日於網上平台X開始流傳，並被轉載至其他平台。帖文表示，一名護士在手術室裡逐一清點60塊手術紗布，解釋清點手術紗布是為降低外來物遺留在患者體內的風險而採取的安全措施之一。並指，這是一個常常被忽略的細節，但它正好說明了手術安全依賴於簡單、重複且嚴格的檢查。帖文未有交代拍攝地點及時間，影片曝光後瞬即被網民熱議，有網民質疑影片是人工智能(AI)生成，認為影片根本不可思議：「這是甚麼，這樣合理嗎？」、「有時間點算紗布，應該可以把傷口縫合」、「大部分手術都沒必要吧！」
網民：一個疏忽就立刻變成醜聞
不過，有不少聲稱是醫護人員的網民指出：「這是一個我們每天進行的非常自然的場景」、「很正常啊，一直都是這麼做」、「此程序正確，在手術前、手術後、每次開啟藥量後、傷口關閉前」、「這是手術操作中的例行程序，所有物品在手術前和手術後都會清點，這是全球各國嚴格執行且通用的規定」。亦有網民感謝醫護人員的細心和專業：「辛苦護士們」、「這項專業責任之大」、「艱辛的工作」、「看來這是間可靠的醫院」、「我沒那麼幸運哈哈哈，他們在這裡忘了一塊紗布」、「看完這段護士一塊塊數紗布的影片，才真正感受到醫療行業的壓力有多大，一個疏忽就立刻變成醜聞」。
根據世界衞生組織(WHO)2009年公布的「手術安全查核表」(Safe Surgery Checklist)規範，在關閉手術傷口前，必須由手術室護士與醫護團隊共同執行口頭確認與實體清點器械、敷料及針頭數量。