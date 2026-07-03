球場狗狗哀怨望白柴歎熱狗爆紅　球隊急尋犬：找到了！(有片)

美國一隻狗狗早前與主人觀賞棒球賽事期間，因為眼巴巴看著旁邊另一家的狗狗開懷大嚼主人餵食的熱狗，自己卻甚麼都沒有，眼神充滿著羨慕，哀怨模樣令牠在網路上爆紅，還引發球隊發文尋狗，希望好好彌補牠。

綜合報道，事發於邁阿密馬林魚隊在6月22日舉辦的Bark at the Park活動，當天球迷可以帶著自家狗狗一起入場觀賞比賽，詎料轉播鏡頭意外拍下一隻白色柴犬正開懷享用主人餵食的熱狗時，坐在一旁的另一隻狗狗卻目不轉睛，全程以哀怨眼神緊盯著，人人皆可看出牠非常想吃，但乖巧的牠卻沒有搶食，獨個默默忍耐。結果影片曝光後吸引超過2,200萬次觀看，無數網民心疼留言：「狗狗看起來太可憐了，誰立刻去給牠一隻熱狗」、「我感受到狗狗有多痛苦」、「狗狗的臉好心碎」、「我每次吃飯的時候，我家狗也是用這種眼神看我」，更為牠製作多個迷因。影片爆紅後，邁阿密馬林魚隊24日就在網上發布尋狗啟事，承諾如果找到這狗狗，將會為牠舉辦特別的夢幻活動，果然沒多久，就成功獲得該狗狗主人的回應。