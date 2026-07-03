熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jul-03 15:45
更新：2026-Jul-03 15:45

球場狗狗哀怨望白柴歎熱狗爆紅　球隊急尋犬：找到了！(有片)

分享：
球場狗狗哀怨望白柴歎熱狗爆紅，球隊急尋犬：已找到！(X)

球場狗狗哀怨望白柴歎熱狗爆紅，球隊急尋犬：已找到！(X)

adblk4

美國一隻狗狗早前與主人觀賞棒球賽事期間，因為眼巴巴看著旁邊另一家的狗狗開懷大嚼主人餵食的熱狗，自己卻甚麼都沒有，眼神充滿著羨慕，哀怨模樣令牠在網路上爆紅，還引發球隊發文尋狗，希望好好彌補牠。

綜合報道，事發於邁阿密馬林魚隊在622日舉辦的Bark at the Park活動，當天球迷可以帶著自家狗狗一起入場觀賞比賽，詎料轉播鏡頭意外拍下一隻白色柴犬正開懷享用主人餵食的熱狗時，坐在一旁的另一隻狗狗卻目不轉睛，全程以哀怨眼神緊盯著，人人皆可看出牠非常想吃，但乖巧的牠卻沒有搶食，獨個默默忍耐。結果影片曝光後吸引超過2,200萬次觀看，無數網民心疼留言：「狗狗看起來太可憐了，誰立刻去給牠一隻熱狗」、「我感受到狗狗有多痛苦」、「狗狗的臉好心碎」、「我每次吃飯的時候，我家狗也是用這種眼神看我」，更為牠製作多個迷因。影片爆紅後，邁阿密馬林魚隊24日就在網上發布尋狗啟事，承諾如果找到這狗狗，將會為牠舉辦特別的夢幻活動，果然沒多久，就成功獲得該狗狗主人的回應。

adblk5
影片曝光後吸引超過2,200萬次觀看，無數網民心疼留言。(X) 邁阿密馬林魚隊24日就在網上發布尋狗啟事。(X) 主人Peter Silveira與家人帶同Jonah參加Bark at the Park活動。(X) 主人Peter Silveira表示：「太瘋狂了，牠竟然一直盯著，好笑的是，我當時完全沒注意到」。(X) Peter透露，Jonah最喜歡的食物其實是雪糕。(X) Jonah與家人獲球隊邀請將參加特別活動。(X) Jonah與家人獲球隊邀請將參加特別活動。(X)

狗狗獲球隊邀請將參加特別活動

原來這隻可愛的為食狗狗叫做「Jonah」，牠的主人Peter Silveira表示，「太瘋狂了，牠竟然一直盯著，好笑的是，我當時完全沒注意到」，原來Jonah原本是流浪犬，後來獲Peter領養成為有家的狗狗，Peter透露，Jonah最喜歡的食物其實是雪糕，而影片爆紅後，Jonah亦終於吃到牠當日念念不忘的熱狗。PeterJonah亦已答應邁阿密馬林魚隊的邀請，將於712日重返馬林魚球場觀賽，並將參加球隊特別為Jonah打造的「夢幻日」活動。

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務