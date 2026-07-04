日印擬深化國防及經貿合作　莫迪稱高市早苗為「妹妹」

高市早苗在新德里總統府接受正式歡迎儀式，隨後與莫迪舉行雙邊會談。這也是她今年就任日本首相後，首次訪問印度，凸顯東京對印日關係的高度重視。會談中，雙方一致認為，在當前國際局勢快速變化及印太地區安全挑戰升高之際，兩國有必要進一步強化戰略合作，維護區域和平穩定與基於法治的國際秩序。

日本首相高市早苗2日抵達印度展開上任後首次正式訪問，並與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行年度日印峰會。雙方宣布將進一步深化「特別戰略暨全球夥伴關係」，擴大國防安全、經貿投資、高科技及基礎建設合作，共同推動自由開放的印太地區。

助印提升產業競爭力

在安全合作方面，印日同意擴大防衛交流，深化海上安全合作，增加聯合軍事演習及國防技術合作，並加強雙方軍方高層互訪，以提升兩國在印太地區的協同能力。

經濟合作方面，雙方承諾深化半導體、人工智能、數位科技、關鍵礦物及清潔能源等戰略產業合作，推動供應鏈多元化，降低對單一市場的依賴，同時鼓勵更多日本企業擴大對印度投資。日本也重申，將持續支持印度重大基礎建設計劃，包括高速鐵路等大型交通建設，以及智能城市與製造業發展，協助印度提升產業競爭力。