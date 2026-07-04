古巴長期缺糧缺電陷經濟危機　2100年恐僅剩一半人口

根據聯合國人口基金和古巴國家統計和資訊辦公室的數據，古巴正走向不可逆轉的人口萎縮，到本世紀末可能只剩下560萬居民。本周在夏灣拿公布的資訊顯示，由於嚴重的人口危機，到2100年，古巴可能會失去近一半的人口。
古巴超過25%的公民老化，年輕勞動力持續流失，該國正面臨結構性人口減少的嚴峻形勢，這正將古巴推向經濟和勞動力危機。
人口外流前所未有
根據古巴國家統計和資訊辦公室（ONEI）的記錄，古巴的人口已經從2020年官方報告的1,100多萬下降到目前的1,000萬以下。根據官方雜誌《波希米亞》報道，當局表示，人口下降源自於前所未有的人口外流、人口快速老化和出生率急劇下降。
古巴的移民缺口巨大且持續存在。大多數移民是正值壯年、生產力和生育能力最強的年輕成年人和技術嫻熟的專業人士；這使得古巴已成為拉丁美洲老化程度最高的國家。超過25.7%的居民年齡在60歲及以上。短期預測顯示，到2030年，每三個古巴人中就有一人是老年人。
持續創下歷史新低
古巴的年出生人數也持續創下歷史新低。 2024年，古巴僅登記了71,358名新生兒，這是自1959年革命以來的最低數字。人口專家表示，古巴民眾對在古巴境內計劃生育缺乏興趣或無力這樣做並非偶然，而是多重危機的結果。
該國嚴重的經濟危機，表現為長期糧食短缺、每天長達18小時的停電、古巴貨幣大幅貶值和通貨膨脹飆升，使得許多年輕家庭在經濟上無法負擔養育孩子。
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