古巴長期缺糧缺電陷經濟危機　2100年恐僅剩一半人口

根據聯合國人口基金和古巴國家統計和資訊辦公室的數據，古巴正走向不可逆轉的人口萎縮，到本世紀末可能只剩下560萬居民。本周在夏灣拿公布的資訊顯示，由於嚴重的人口危機，到2100年，古巴可能會失去近一半的人口。

古巴超過25%的公民老化，年輕勞動力持續流失，該國正面臨結構性人口減少的嚴峻形勢，這正將古巴推向經濟和勞動力危機。

人口外流前所未有

根據古巴國家統計和資訊辦公室（ONEI）的記錄，古巴的人口已經從2020年官方報告的1,100多萬下降到目前的1,000萬以下。根據官方雜誌《波希米亞》報道，當局表示，人口下降源自於前所未有的人口外流、人口快速老化和出生率急劇下降。